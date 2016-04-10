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Politika

MHP'li Meral Akşener: Gördüğünüz gibi başbakan oluyorum, torun biraz bekleyecek

Akşener, "Ya babaanne olacağım ya başbakan olacağım" demişti

10 Nisan 2016 15:31

MHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Meral Akşener, mahkemenin MHP'de olağanüstü kongre yapılması ile ilgili kararı, "Bu sadece bir kongre yapma kararı değildir bu MHP'yi iktidara taşıyacak bir karardır" diye niteledi. Akşener, bir gazetecinin "Ya babaanne olacağım ya başbakan olacağım" sözünü hatırlatması üzerine, "Gördüğünüz gibi başbakan oluyorum. Torun biraz bekleyecek" dedi.

DHA'nın haberine göre, Akşener, ofisinde yaptığı açıklamada, 548 imza veren üst kurul delegesinin, il başkanlarının ve parti tabanının talebinin mahkeme tarafından haklı görülmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. "Bu karar, Türk siyasetinin ve devlet yapılanmasının bugünkü iktidar eliyle darmadağın edilen devlet sisteminin tepeden tırnağa değiştirilebilmesi için verilmiş bir karardır" diyen Akşener, kendisine imza veren delegelere, il başkanlarına, "İmza veremem ama kongreyi toplamayı başarırsanız gelip orada evet oyu vereceğim" diyen üst kurul delegelerine, 13 ile yaptığı gezilerde kendisine destek olan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

 

 

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