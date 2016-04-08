Mahkeme kararı Bahçeli’nin kararını değiştirmedi: Olağanüstü kurultay yapmayacağız!

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesini değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hiç kimse olağan kongre dışında bizden olağanüstü kongre kararı beklemesin" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Yargıtay yolu açık. Kolay kolay partiyi teslim edemeyiz. Hiç kimse olağan kongre dışında olağanüstü kongre beklemesin. Yargı yolunu kendileri kullandı. Şimdi de biz kullanacağız. Biz mahkemenin yetkisi olmadığını tespit ederek savunma yaptık. Böyle bir karar alternatif olarak aklımızdan geçiyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karara MHP, hukuka duyduğu saygıdan dolayı bu karara da saygı duyuyor. Ancak hukuk yolunun tükenmediğin anlayışıyla hareket ediyor. "



Ne olmuştu?



Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etti. Ayhan Erel, Mehmet Bilgiç, Turan Yaldız ve Basri Can, olağanüstü kurultayı toplamak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirmişti.

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.

Mahkemenin kararını değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu kararı temyiz edeceğimizi şimdiden alenen ifade etmek isterim. Zaten mahkemede tezimizi ifade ederken temel dayanağımız, alt mahkemenin karar vermemesi gerektiği yönündeydi" derken, MHP'li muhalifler kararı, "Vatanımıza, milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. Ülkücü Hareket engellenemez" sözleriyle karşılamıştı.

MHP'li muhaliflerin karara ilişkin yaptığı açıklamalar şöyleydi:

Sinan Oğan: Kurultayın Mayıs ayında toplanmasını bekliyoruz

"Gönül isterdi ki Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile işleme konsaydı bu dilekçe, bize mahkeme kapıları gösterildi. Mahkemeyi baskı altına alma çabaları da sonuç vermemiştir. Çağrı heyetimiz gerekli talimatı alında süreç başlayacaktır. Bir hafta önce bir hafta sonra fark etmez, Mayıs ayı içinde Olağanüstü Kurultay'ın gerçekleşmesini bekliyoruz. "Temyize gideceğiz" gibi gerekçelerle bu sürecin önünü tıkamaya çalışmasınlar. Bir ay içinde kurultayı yapıp iktidara yürümeye başlayacağız. Devlet abimizden bizi çağırıp sükunetle danışma mekanizması oluşturmasını bekliyoruz"

Koray Aydın: Hiç kimse merak etmesin, emanet emin ellerdedir

"Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı olağanüstü kurultay kararının Ülkücü Harekete hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu karar Türk demokratik hayatına ve yargının bağımsızlığı ilkesine ciddi bir katkı niteliğindedir. 548 üst kurul delegemizin ile Ülkücü camianın değişim ve iktidar beklentisi artık geri dönülemez bir aşamaya gelmiştir. Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi bu beklentinin somut tezahürü olan ülkücü iradenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimse merak etmesin emanet ehil ellerdedir. Sahipsiz değildir. Süreç, tüzük kurultayımızın ve akabinde seçimli olağanüstü kurultayımızın gerçekleştirilmesi şeklinde gelişecektir. Bu sürecin kardeşlik ve özellikle ülküdaşlık hukukumuzu sağlamlaştırmasını iktidar yürüyüşmüzü hızlandırmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum"