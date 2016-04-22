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Ekonomi

Şimşek: Merkez Bankası’nın görev tanımı tartışması yersiz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES'e otomatik katılım çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

22 Nisan 2016 17:40

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak tarafından dile getirilen Merkez Bankası görev tanımının yeniden ele alınması gerektiğine yönelik tartışmaların “yersiz” olduğunu söyledi.

NTV yayınında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde (BES) yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni işe girenler otomatik olarak, iş değiştirenler otomatik olarak bir süreliğine (4 veya 6 aylık bir süre) sisteme tabi tutulacak. Maaşlarından bir miktar kesilip kendi hesaplarına konulacak. Süre sonunda çalışan sistemde kalmak istemem derse çıkabilecek. İşveren kesintiyi alacak, kaynak işçinin adına yönetilecek. Biz bu adımla işçilere gelecekte sadece devletin emeklilik maaşına bağımlı kalmasını ortadan kaldırıyor olacağız.

Vatandaşlarımızın cüzi de olsa gelirinden tasarruf etmesi kendi lehinedir. Devlet olarak bir miktar katkıda bulunacak. Dünya uygulamalarında güçlü bir destek katkısı yok. Bizde daha çok devlet katkısı üzerine kurgulanmış bir yapı olacak. Emeklilik hakkı kazandığınızda parayı toplu olarak isterseniz daha düşük, maaş olarak uzun vadeye yayarsanız daha yüksek. Sistemde uzun süre kalırsanız devlet katkısı daha çok olacak. İş değiştiren ve yeni işe giren işçi kardeşlerin tamamı otomatik olarak girecek. Belli bir süre diyelim ki 6 ay kalacak. Bu süre sonunda gönüllülük esası olacak. Devlet katkıda bulunacak. Bu 90'lı yıllardaki zorunlu tasarruftan farklı süreklilik arz etmeyecek. Belli bir süreliğine olacak. İşçinin hesabı işçinin tercihlerine göre yönetilecek. Devlet sadece katkıda bulunup denetimini yapacak." 

“MB başkanı ataması iyi yönetildi”

Şimşek, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Çetinkaya'nın atanma sürecinin iyi yönetildiğini söyleyerek, “Atamadan bir hafta önce birkaç isim üzerinde değerlendirme yaptık. Başbakanımız Cumhurbaşkanımızla istişare ettiler ve atama konusunda karar verdik. Piyasa tepkisinden de görebilirsiniz süreç iyi yönetildi. Güven veren bir arkadaşımızı seçtik. Kriz beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğradı" dedi.

 “Kredi faizlerinde iyileşme olabilir”

Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında indirim kararını yorumlayan Şimşek şunları söyledi:

"Küresel para politikasında normalleşme başka bahara ertelendi. Dünya düşük büyüme girdabında. MB'nin indirim kararı sonucu kredi faizlerinde bir miktar iyileşme öngörülebilir. Kredi faizlerinde kalıcı iyileşme için Türkiye'ye kaynak girişi ve tasarruf oranları artmalı."

“MB'nin görev tanımı tartışması yersiz”

Merkez Bankası'na yeni görev tanımı taleplerini değerlendiren Şimşek, "Bu doğru bir tartışma değil. Görev tanımı açık. Fiyat istikrarı esastır, onunla çelişmemek ekonomiyi destekleyici politikalar. Bunlar kanunda var. Bunun ötesine ne getirilebilir bilmiyorum. Türkiye önce kalıcı bir şekilde enflasyonu düşük tek haneye düşürmelidir. Görev tanımı tartışmalarını yersiz buluyorum, böyle bir çalışma söz konusu değil" diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı Olpak, Hürriyet'ten Jale Özgentürk'e yaptığı açıklamalarda Merkez Bankası yeni Başkanı Murat Çetinkaya’nın kurumun içinden gelen ve dinamkileri bilen biri olduğunu belirterek şöyle devam etmişti:

“Adaptasyonda sıkıntı olmaz. Belki şimdi başka bir değişimi dile getirmek gerekir diye düşünüyorum. Merkez Bankası’na görev olarak fiyat istikrarı verilmiş. Biz sihirli bir güç gibi çok fazla şey mi bekliyoruz diye bakmak lazım. Belki Merkez Bankası’nın görev tanımını beklentilerimiz doğrultusunda yenilemekte fayda olabilir.”

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