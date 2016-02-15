Mehmet Şimşek: Türkiye, reform yapmadan işsizliği yüzde 10'ların altına zor çeker

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son açıklanan işsizlik rakamlarını olumlu bulduğunu söyledi. İşsizliği yüzde 10'un altına çekmek için iş gücü piyasasını reformlarla esnek hale getirmek gerektiğini belirten Şimşek, "Türkiye reform yapmadan işsizliği yüzde 10'ların altına zor çeker" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TEPAV ve Dünya Bankası ‘2016 Dünya Kalkınma Raporu’nun tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda işsizlik oranı ve zorunlu trafik sigorta primleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, şöyle konuştu:



"Türkiye’de son 12 ayda 800 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı bulduk. Ancak işgücüne katılım oranı öyle bir arttı ki ilave 840 bin iş arayan var ve bunun yanında çalışma çağındaki nüfus hızla artıyor. Türkiye’nin hızla reform yapması lazım. İşte bu nedenle 'Güvenceli esneklik' dediğimiz reform paketini Meclis'e gönderdik. Bu çok önemli inşallah yakında yasalaşır.Türkiye reform yapmadan işsizlik oranı yüzde 10'un altına kalıcı olarak zor çeker. Biz şu anda işsizlik oranını ancak yüzde 10 civarında tutabiliyoruz. Bizim kalıcı olarak yüzde 10’nun altında tutabilmenin tek yolu var. Oda dünyanın başarılı ülkelerindeki yoldur, Reformla işgücü piyasasını daha çok esnek hale getirmemiz. Bugün Amerika’da işgücü piyasası son derece esnektir ve işsizlik şu anda yüzde 5’in altına doğru gidiyor. Avrupa’da işgücü piyasası esnek değildir ve işsizlik oranı yüzde 10’nun üzerinde seyrediyor. Bu kadar açık ve net bizim işgücü piyasasını daha esnek kılacak reformlar yapmamız lazım. Başka kolaycı bir çözüm yolu yoktur. Ama son aylık açıklamada ben kötü bir trend görmüyorum. İşsizlik oranı geçen seneye göre bir gerileme söz konusu 800 binin üstünde bir istihdam söz konusu dolayısıyla son açıklanan veriler. Aslında olumlu veriler. Ama daha çok istihdam ve yatırım için çabalıyoruz."



"Trafik sigortasında riski düşük olanlara daha düşük prim uygulanmalı"



Şimşek, sigorta primleriyle ilgili olarak ise trafik sigortasında riski düşük olanlara daha düşük prim uygulanarak sistemin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu adımla birlikte sigorta primlerinin düşeceğine inandığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:



“Bu konuda bir çalışma başlattık. Hazine Müsteşarlığı bir taslak ve tasarı üzerinde çalışıyor. Yakında Bakanlar Kurulu’na ve oradan da Meclis'e göndereceğiz. Sorun çok boyutludur. Bunlardan bir tanesi kusurlu sürücülerin dikkate alınması gerekiyor. Trafik sigortası sisteminin masraflarıyla birlikte öngörülebilir olması lazım. Yılda 1,2 milyon kaza oluyor Türkiye’de bu kazalarda yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 10 binin üzerinde vatandaşımız yaralanıyor. Bunların hepsi sistemin getirdiği etkiler var. Yargı karaları var. Sistemin bir bütün olarak daha öngörülebilir ve bu çerçevede riski daha düşük olanlara daha düşük primle bu sistemin iyileştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda tasarıyı meclise göndereceğiz. Bu konuda bir adım atmış olacağız. Bu adımla birlikte sigorta primlerinin düşeceğine inanıyorum." Şimşek, konuşmasında Hazine Müsteşarlığına yakın bir zamanda atama yapılacağını da duyurdu.