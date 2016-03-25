T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Sermaye yeterli, tasarruf eksik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faiz tartışmasının temelinde tasarruf eksikliği olduğunu söyledi

25 Mart 2016 13:57

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük sorunun tasarruf eksikliği olduğunu ifade ederek "Türkiye'den ciddi sermaye çıkışı oldu, tasarrufları artırmamız lazım" dedi.Bakan Şimşek tasarruf eksikliğinin, sistemin derinleşmesine engel olduğunu da söyledi .

Şimşek bu tasarruf oranlarıyla Çin veya Hindistan seviyelerinde ekonomik büyüme oranlarını yakalamanın imkansız olduğunu da belirtti.

Şimşek, "Tasarruflar yüksek olsaydı, faiz oranları çok daha düşük olurdu" dedi.

 

İş yapma kolaylığı

 

Şimşek iş yapma kolaylığı konusunda da, "Gerçeklik algı kadar kötü değil ama kurum kalitesinde ilerleme lazım" şeklinde konuştu.

Şimşek, "Organize Sanayi Bölgelerine, Meslek Lisesi teşvikleri veriyoruz, bu bir reformdur. Süreçleri hızlandırmalıyız, Yeni Zelanda'da şirket kurulumu yarım günde, Türkiye'de 7-8 günde tamamlanıyor. Şirket kurulumu hakkında reforma son hali veriliyor" dedi.

 

Milli gelirde fark kapanıyor

 

Öte yandan Şimşek, Türkiye'nin ilham kaynağının hala Batı Avrupa olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile kişi başına düşen milli gelirde arayı 20 puandan fazla kapattığını söyleyen Şimşek, "Evet gelir dağılımı Türkiye'de bozuk, fakat gelir dağılımını iyileştiren iki ülkeden bir tanesi bizim ülkemiz" diye konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde BM'nin tanımına göre 'yoksulluğu' tamamen bitirmiş olacağını söyledi.

Şimşek yaptığı konuşmada, küresel ekonomide 80 yılın en büyük kriz sonrası karmaşasıyla karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı, "Yapısal reformalar üzerinde odaklanmalı, kısa vadeli sonuçlara değil büyük resme bakmalı, satır aralarını iyi okumalıyız. Odaklanmamız gereken konu yapısal reformlardır" dedi.

Şimşek, "Yeni sanayi devrimini kaçırmamamız için, eğitim ve yoksullukla mücadele çok önemli konular" şeklinde görüş belirtti.

ETİKETLER

şimşekuludağ ekonomi zirvesifaizsermaye

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'ten Fed'in faiz artırımına ilk yorum

Fed yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti

Mehmet Şimşek: Enflasyondaki tablo arzuladığımız gibi değil

Aralık ayında enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,81 olarak açıklanmıştı

Mehmet Şimşek'ten, Yiğit Bulut'un "el konulsun" dediği İş Bankası hakkında açıklama: Öyle bir çalışmamız yok

Şimşek, konunun tek sorumlusunun BDDK olduğunu söyledi

Mehmet Şimşek: Enflasyonda yüzde 10'a yaklaşan resim ile karşı karşıyayız, bu ciddi bir tehdit

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TÜSİAD'ın olağan genel kurul toplantısında konuştu

Mehmet Şimşek: Türkiye, reform yapmadan işsizliği yüzde 10'ların altına zor çeker

"İşsizlik oranlarında geçen seneye göre bir gerileme söz konusu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24