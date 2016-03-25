Bakan Şimşek: Sermaye yeterli, tasarruf eksik

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük sorunun tasarruf eksikliği olduğunu ifade ederek "Türkiye'den ciddi sermaye çıkışı oldu, tasarrufları artırmamız lazım" dedi.Bakan Şimşek tasarruf eksikliğinin, sistemin derinleşmesine engel olduğunu da söyledi .

Şimşek bu tasarruf oranlarıyla Çin veya Hindistan seviyelerinde ekonomik büyüme oranlarını yakalamanın imkansız olduğunu da belirtti.

Şimşek, "Tasarruflar yüksek olsaydı, faiz oranları çok daha düşük olurdu" dedi.

İş yapma kolaylığı

Şimşek iş yapma kolaylığı konusunda da, "Gerçeklik algı kadar kötü değil ama kurum kalitesinde ilerleme lazım" şeklinde konuştu.

Şimşek, "Organize Sanayi Bölgelerine, Meslek Lisesi teşvikleri veriyoruz, bu bir reformdur. Süreçleri hızlandırmalıyız, Yeni Zelanda'da şirket kurulumu yarım günde, Türkiye'de 7-8 günde tamamlanıyor. Şirket kurulumu hakkında reforma son hali veriliyor" dedi.

Milli gelirde fark kapanıyor

Öte yandan Şimşek, Türkiye'nin ilham kaynağının hala Batı Avrupa olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile kişi başına düşen milli gelirde arayı 20 puandan fazla kapattığını söyleyen Şimşek, "Evet gelir dağılımı Türkiye'de bozuk, fakat gelir dağılımını iyileştiren iki ülkeden bir tanesi bizim ülkemiz" diye konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde BM'nin tanımına göre 'yoksulluğu' tamamen bitirmiş olacağını söyledi.

Şimşek yaptığı konuşmada, küresel ekonomide 80 yılın en büyük kriz sonrası karmaşasıyla karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı, "Yapısal reformalar üzerinde odaklanmalı, kısa vadeli sonuçlara değil büyük resme bakmalı, satır aralarını iyi okumalıyız. Odaklanmamız gereken konu yapısal reformlardır" dedi.

Şimşek, "Yeni sanayi devrimini kaçırmamamız için, eğitim ve yoksullukla mücadele çok önemli konular" şeklinde görüş belirtti.