Mehmet Şimşek: Enflasyondaki tablo arzuladığımız gibi değil

Aralık ayına ilişkin yüzde 8,81 olarak açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Enflasyondaki tablo arzuladığımız bir tablo değil" diyerek, “2016'da çok ciddi bir mücadele gerekecek” ifadelerini kullandı.

NTV Para yayınında Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Şimşek, enflasyon tablosunun çok iyi olmadığını ve gıda fiyatlarındaki katılığın devam ettiğini söyledi. Enflasyon için ciddi bir reform gerektiğini belirten Şimşek, “Karnemizin nispeten düşük olduğu bir alan. Enflasyonda 2016'da çok ciddi bir mücadele gerekecek, başarılabilir. 2016'da en öncelikli makro sorunlardan biri enflasyonla mücadele olacak" dedi.

"Asgari ücretin artması handikap"

"Asgari ücretin reel olarak yüzde 20 artmış olması da ciddi bir handikap. Bunun enflasyona yansımaları olabilecek. Asgari ücret artışının maliyetlere yansıması yüzde 1.8-2.8 arasında olabilir, firmalar bunun maliyetini tamamen yansıtmayabilir. Yapılan çalışmalar asgari ücretin enflasyona etkisinin yüzde 1.1-2.2 arasında olabileceğini gösteriyor" dedi.

“Küresel şartlara göre büyümede oldukça iyiyiz, Türkiye yüzde 3.5-4 aralığında büyümüş olacak” diyen Şimşek, “Büyüme bu yıl rahat bir şekilde yüzde 4'ün üzerinde ve yüzde 4.5 civarını bulabilir” şeklinde konuştu.

İşsizlik oranın yüksek seyrettiğini, bunun da işgücü piyasasının dinamiklerinden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, “Cari açıkta daralma var, geçen seneki rakam 31-32 milyar dolar civarına iner” dedi.