Aralıkta enflasyon beklentileri aştı

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık’ta TÜFE yüzde 0,21 artış göstererek, yüzde 8,81 oldu. Ayın zam şampiyonu ise yüzde 34,31'lik artışla sivri biber.

TÜFE, Aralık ayında yıllık olarak da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yüzde 8,52 olan beklentilere karşılık TÜFE yıllık bazda yüzde 8,81 oldu.Beklentiler yüzde 0,4 düşüş yönündeydi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “H” Aralık’ta yıllık olarak yüzde 9,27, “I” ise yüzde 9,51 artış gösterdi. Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 34,31 ile sivri biber oldu.

Bu rakamlarla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre memur maaşlarına yaklaşık yüzde 1’lik ek artış yapılacak. 9 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklisi de, 2016 yılı başında yüzde 3,18 enflasyon farkı alacak.

Şimşek: Arzuladığımız tablo değil

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, "Enflasyondaki tablo bizim arzuladığımız bir tablo değil. Enflasyonun birçok nedeni var ama en önemli neden TL'deki değer kaybı. Hedefimiz enflasyonu yüzde 5-7 arasına indirmek" şeklinde yorum yaptı.

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,67 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 0,53, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,45, konutta yüzde 0,43 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

En fazla düşüş giyimde

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,98 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 0,57, haberleşmede yüzde 0,22 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,17 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 13,23 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğlence ve kültür (yüzde 11,56), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11), ev eşyası (yüzde 10,95), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 10,87) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,17 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,83 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,31 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2015’te endekste kapsanan 426 maddeden 54 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 253 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 119 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE'de yüzde 0,33 düşüş

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,33 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,28 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,92 düşüş, imalat sanayi sektöründe %0,27 düşüş, elektrik ve gaz sektöründe %0,52 düşüş ve su sektöründe %1,05 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektörler kok ve rafine petrol ürünleri (%-9,75), ham petrol ve doğal gaz (%-7,73), metal cevherleri (%-1,99) alt sektörleridir. Buna karşılık tütün ürünleri (%2,23), suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (%1,05) ve içecekler (%0,97) bir ay önceye göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı Aralık ayında en yüksek aylık ve yıllık düşüş enerji mallarında gerçekleşti."