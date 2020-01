Silvan'da sokağa çıkma yasağının 10. günü: Yeter, siviller ölüyor!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonlar için ilan edilen sokağa çıkma yasağı onuncu gününe girdi. Mescit, Tekel ve Konak mahallelerini kapsayan ve 3 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince, 2’si polis, 1’i asker 9 kişi hayatını kaybetti.

Helikopter ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtilen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda Müslüm Tayar, Sertip Polat, Engin Gezici, İsmet Gezici, Mehmet Gündüz ile Yakup Sinba adlı siviller hayatını kaybetti, polis memurları Necmi Çakır ve Arif Demir ile teğmen Altuğ Tek şehit oldu.

Dün düzenlenen operasyonlarda, 7 yaşındaki Abdullah Güney ve 12 yaşındaki İbrahim Yazkent yaralandı. Yaralı çocuklar Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 75 yaşındaki Ali Eral da helikopterden atıldığı iddia edilen bombadan kaynaklanan şarapnel parçalarının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Yasağın devam ettiği mahallere girmeye çalışan, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu heyet ilçeye alınmazken; HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise bölgeden sağlıklı haber alamadıklarını belirtti. Diğer Eş Başkan Figen Yüksekdağ'ın ise yanındaki heyetle birlikte bugün Silvan'a gideceği duyuruldu.

"Belki buradan sağ çıkmayız, hakkınızı helal edin"

Cep telefonlarının çalışmadığı mahallelerde, BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in sabit hattan ulaştığı Silvanlılar, şunları anlattı:

"İlk günden beri helikopterler uçuyor. Şehrin etrafında tanklar var ve Azizoğlu Meydanı civarına sürekli top atışları yapılıyor. Ne ev kalmış geriye, ne sokak. Sağlam hiçbir şey kalmamış. Sürekli patlama sesi geliyor. Her bomba ve kurşun sesinden sonra Salavat ve Kelime-i Şehadet getiriyorum. Benim de evim yıkılmış. Dün gece bir market yakılmış. Birçok insan öldü, bugün bir gencin öldüğünü söylediler. Milletvekilleri de bir camide mahsur kalmış dediler. Sokağa çıkamıyoruz. Allah hepimize yardımcı olsun. Belki buradan sağ çıkmayız, hakkınızı helal edin."

Valilik: Asılsız haberler yapılıyor

Diyarbakır Valiliği, dün yaptığı açıklamada, yürütülen operasyonlar süresince 1 askerin şehit olduğu, 5 PKK üyesinin de öldürüldüğünü duyurdu. İlçede yaşananlarla ilgili “asılsız haberler yapıldığını” savunan Diyarbakır Valiliği, "İcra edilen operasyonda keşif ve gözetleme faaliyetleri dışında kesinlikle havadan bir müdahale yapılmadığı, ateş edilmediği, bombalama yapılmadığı, vatandaşlarımızın zarar görmemesi maksadıyla azami özen gösterildiği, bu tür yalan haberlerin vatandaşı yanıltmak ve istismar etmek amacıyla yayınlandığı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

HDP'li Aslan: Halka ekmek değil, bomba, top ve kurşunlar atılıyor

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise "Sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahallelerde yaşayan halka ekmek değil, bomba, top ve kurşunlar atılıyor" dedi.

"Çok çirkince, barbarca bir yöntemle saldırıyorlar ki bunu yalanma gereksinimi içine giriyorlar" diyen Aslan, Diyarbakır Valisi'ne hitaben de, "Bir zahmet yerlerinden inip saldırı altındaki mahallelere girseler evlerin nasıl bombalanıp tarandığını, sivillerin nasıl yaralandığı, nasıl katledildiğini bir görsünler. O zaman kimin doğru kimin yalan söylediğini görecekler" ifadelerini kullandı.

"Silvanlılar süt, mama, kadın ihtiyaçları ve her türlü yaşam gereksiniminden yoksun"

Yasağın 9. gününde, Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde incelemelerde bulunan Diyarbakır Barosu üyeleri, devlet yetkililerine, sivil halkının yaşamını tehdit eden operasyonun durdurulması ve Silvan halkının güvenliğinin sağlanması için mahallelerden çekilme çağrısı yaptı. Silvan halkının 9 gündür olumsuz hava koşulları, süt, mama, kadın ihtiyaçları ve her türlü yaşam gereksiniminden yoksun kaldığı bilgisini veren heyet, acil yardım kampanyası başlatılması kararı aldı.

Demirtaş: Ordunun dahil olduğu bir şehir savaşı var

Silvan'da yaşananları değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ilçede operasyondan öte savaş yaşandığını belirtti. Yasağın devam ettiği 3 mahalleden sağlıklı bilgi alamadıklarını söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti:

“Helikopterden saldırı yapıldığı biliniyor. Polis operasyonunun ötesinde ordunun da dahil olduğu bir şehir savaşı yaşanıyor. Ortada ‘kamu düzenini sağlama’ açısından bir polis operasyonu yok. Ordunun dahil olduğu bir şehir savaşı var. Kara kuvvetleri, şehre girme konusunda tereddüt ediyordu. Şehrin hakim tepelerine konumlanmıştı. Ancak bugün polis ve asker birlikte operasyon gerçekleştiriyor.”

HDP'li Baluken: Bu anlamsız savaş konseptinden vazgeçme çağrısı yapıyoruz

Silvan’da yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Bu anlamsız savaş konseptinden vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda da bütün halkımıza hem Kürdistan’daki hem Türkiye’deki bütün halkımıza Silvan halkıyla dayanışma çağrısı, Silvan halkının 9 gündür maruz kaldığı devlet terörüne karşı demokratik çerçevede etkinliklerle bu tepkilerin ortaya konması çağrısı yapmak istiyoruz” diye konuştu.

HDP heyetinin girişine izin verilmedi

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve çatışmaların yaşandığı mahallelere gitmek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu gruba is “güvenlik” gerekçesiyle izin verilmedi. Polis tarafından yasağın uygulandığı mahallelere girişine izin verilmeyen heyettekiler, "Silvan'da düşman yok. Yasağın yaşandığı mahallelerde yaralılar var. Bir an önce yaralılar saldırıların olduğu yerlerden alınmalı. Bu sorunlar 9 gündür süren sokağa çıkma yasaklarıyla çözülmeyecek. Bir an önce diyalog yolları açılmalıdır” dedi.

"Yeter sivilleri öldürüyorsunuz, yolları açın gidelim"

Zırhlı araçlarla kitlenin önünü kesen polislere sert tepki gösteren bir kadın da, "Yeter sivilleri öldürüyorsunuz, yolları açın gidelim" diyerek polislerin üzerine yürüdü. Yine Mescit Mahallesi'nde babasından ve ailesinden haber alamadığını belirten bir kişi de, polislerin üzerine yürüyerek, "Beni de öldürün. Beni öldürmeden ben buradan ayrılmayacağım. Ya beni öldürün ya da bırakın mahalleye gideyim" diyerek tepkisini dile getirdi.