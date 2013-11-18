Şilili öğrenci lideri Camila Vallejo milletvekili seçildi

Şili Üniversite Öğrencileri Federasyonu eski Başkanı Camila Vallejo, La Florida kentinden yüzde 43 oy ile milletvekili seçilirken Vallejo dışında 3 eski öğrenci lideri daha parlamentoya girdi.
Sol'un haberine göre, Şili'de dün yapılan seçimler sonucunda 2011 yılındaki öğrenci eylemleri liderlerinden Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson ve Karol Cariola Şili Komünist Partisi'nden milletvekili seçildi.
Devlet Başkanlığı seçimleri ise adayların hiçbiri yüzde 50’yi geçemeyince ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimleri yüzde 46.68 oy alan merkez solun adayı Michelle Bachelet ile yüzde 25.01’de kalan merkez sağın adayı Evelyn Matthei arasında gerçekleştirilecek.
İngiliz The Guardian Gazetesi’ne konuşan Vallejo “İki sene önce biri bana Kongre’ye seçileceğimi söyleseydi, onun geri zekalı olduğunu söylerdim” dedi. 25 yaşındaki Vallejo, cumhurbaşkanlığı seçimini sağcı siyasetçi Evelyn Matthei’nin kazanmasını beklemediğini belirtti.
Protestonun dünyadaki yüzü olmuştu
Coğrafya öğrenimi gören Vallejo, "Şili Kışı" adı verilen öğrenci ayaklanmasına önderlik etmesiyle tanındı. Vallejo aynı zamanda Şili Komünist Partisi Gençlik Kolları üyesi ve Şili Üniversitesi Öğrenci Birliği'nin ikinci kadın başkanı oldu.
Kasım 2010'da "Şili Üniversitesi Öğrenci Kurulu" başkanlığına seçilen Vallejo, 2011 Şili protestolarında temsili konuşmacı seçildi. Ağustos 2011'de ölüm tehditleri almaya başlayan Vallejo ve ailesini, Şili mahkemesi koruma altına aldı.