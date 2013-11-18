Şilili öğrenci lideri Camila Vallejo milletvekili seçildi

Şili Üniversite Öğrencileri Federasyonu eski Başkanı Camila Vallejo, La Florida kentinden yüzde 43 oy ile milletvekili seçilirken Vallejo dışında 3 eski öğrenci lideri daha parlamentoya girdi.

Sol'un haberine göre, Şili'de dün yapılan seçimler sonucunda 2011 yılındaki öğrenci eylemleri liderlerinden Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson ve Karol Cariola Şili Komünist Partisi'nden milletvekili seçildi.

Devlet Başkanlığı seçimleri ise adayların hiçbiri yüzde 50’yi geçemeyince ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimleri yüzde 46.68 oy alan merkez solun adayı Michelle Bachelet ile yüzde 25.01’de kalan merkez sağın adayı Evelyn Matthei arasında gerçekleştirilecek.