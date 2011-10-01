Camila Bakan’ı masaya oturttu





T24- Şili’de ücretsiz eğitim isteyen öğrenciler 4 aydır sokaklarda... 2 öğrenci öldü, 900 kişi tutuklandı. Öğrenci ayaklanmalarının sembol ismi Camila Vallejo dün Milli Eğitim Bakanı Bulnes ile masaya oturup taleplerini iletti. Çıkışta da “Ümitlerimiz arttı” dedi. Türkiye'de ise ‘Parasız eğitim istiyoruz’ yazılı pankart açan Berna Yılmaz, 15 yılla yargılanıyor. Okuldan da hızla atıldı!







Milliyet'in haberine göre, Şili’de dört aydır kesintisiz bir şekilde devam eden isyanlar sonrasında, aralarında öğrenci ayaklanmalarının sembolü haline gelen Camila Vallejo’nun (23) da bulunduğu öğrenci liderleri, Milli Eğitim Bakanı’nı masaya oturtmayı başardı. Öğrenci liderleri önceki gün 90 bin kişinin katıldığı ve polisle çatışma yaşanan gösterilerin gölgesinde Bakan Felipe Bulnes ile masaya oturarak, taleplerini sundular.





Görüşme sonrasında basına konuşan Vallejo, ücretsiz eğitim alınabilmesi dair ümitlerin arttığını söyledi. Görüşmede ücretsiz eğitim, bursların artırılması, eğitimin ticarileştirilmesinin önlenmesi gibi taleplerini ileten öğrenciler, bakanın derslere girmeleri çağrısına ise ret cevabı verdi.





Halk hareketi başlattı





Zaman zaman polisle çatışmaya giren, tutuklanan, tartaklanan, sınavları geçersiz sayılan ama yine de mücadelelerinden vazgeçmeyen Şilili öğrencilerin liderlerinden Vallejo gösteriler sırasında dikkatleri üzerine en fazla çeken isim oldu. Yaklaşık 900 kişinin tutuklandığı, iki öğrencinin öldüğü ayaklanmalarda kalabalığın karşısına çıkarak bir halk hareketini başlatma cesareti veren Vallejo, nakliyat işçileri ve kamu görevlilerinin de grev ilan etmesini sağlamıştı.





Devrim aşkı aileden





Şili Komünist Gençliği Birliği’ne üye olan genç kadın, Şili Üniversitesi’nde coğrafya eğitimi alıyor. Anne ve babası 1970’li yıllarda Şili Komünist Partisi’ne üye olan Vallejo’nun devrim aşkı ise onlardan geliyor. Okula başladığı andan itibaren öğrencileri örgütlemek için çalışmalar yürüten Vallejo, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera’ya olan halk desteğinin de azalmasını sağladı.





Ölüm tehditleri bile alan Vallejo bunları umursamıyor. Kültür Bakanı Tatiana Acuna’nın, “Protestoların bitişi Camila’nın öldürülmesine bağlı” dedikten sonra görevden alınması ise genç kadının gücünü gösteren en iyi örnek olmuştu.

Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera’nın bile hakkında, “Ona âşığız” dediği Vallejo’nun, Şili öğrenci hareketinde oynadığı önemli rolü devam ettireceği düşünülüyor.





Berna 17 aydır tutuklu





14 Mart 2010’da Başbakan’ın ‘Roman Açılımı’ toplantısında Ferhat Tüzer’le birlikte ‘Parasız eğitim istiyoruz’ yazılı pankart açan Berna Yılmaz, 15 yılla yargılanıyor. Okuldan da hızla atıldı!





Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Berna Yılmaz, 14 Mart 2010 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki “Roman Açılımı” toplantısı sırasında arkadaşı Ferhat Tüzer ile “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” pankartı açtı. Yılmaz gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Savcı serbest bırakın dedi ama





Yılmaz ve Tüzer hakkında “terör örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 25 Mayıs’taki duruşmasında Savcı Kasım İlimoğlu, Yılmaz Tüzer’in serbest bırakılmaları yönünde görüş bildirdi ancak mahkeme sanıkların tutukluluğu yönünde karar verdi. 17 aydır tutuklu bulunan “Gençlik Federasyonu” üyesi Yılmaz ve Tüzer’in karar duruşması 6 Ekim Perşembe günü yapılacak.





Berna’dan mektup var





Halen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yılmaz, dördüncü kez hâkim karşısına çıkacağı duruşma öncesi basına bir mektup göndererek, şu çağrıda bulundu:

“Ferhat ve ben, en başta kendi hakkımızı, genelde de tüm öğrencilerin, ailelerin hakkını dile getirdiğimiz için 1.5 yıldır bedel ödüyoruz. 15 yılla yargılanıyoruz. Bu süre içerisinde hızla okuldan atıldık. Bize beraat kararı veren savcı ise sürgün edildi. 6 Ekim 2011’de Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hâkim karşısına çıkacağız. Bu mahkemede başta siz köşe yazarlarımız, tüm aydınları, öğrencileri ve ailelerimizi çağırıyorum. Gelin, hep birlikte haykıralım; Parasız Eğitim istemek suç değil, haktır.”