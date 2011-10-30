Camila: Başkanı devireceğim





T24- Parasız eğitim ve devlet üniversitelerinin artırılmasını isteyen Şilili öğrencilerin lideri Camila Vallejo hedefini açıkladı. “Devlet Başkanı Pinera’yı devireceğim” diyerek başkan devrilene kadar devam sözü verdi.





Vatan'ın haberinei göre, Mayıs ayından beri Şili’de hem lise öğrencileri hem de üniversite öğrencileri okullar yerine sokakları dolduruyor. Bazı günler yüzbinleri bulan göstericilerin hükümetten istediği kendilerine daha fazla eğitim hakkı tanınması. Devlete bağlı eğitim kurumlarının eksikliği ve özel okulların eğitim sistemini domine etmesine karşı çıkan öğrencilerin lideri Camila Vallejo. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve hükümet ile masaya oturan Öğrenci Birlikleri Federasyonu başkanı Vallejo dün eylemlerin devam edeceğini açıkladı.





Eğitim Bakanı görevden alındı





23 yaşındaki Coğrafya Bölümü mezunu Vallejo “Bu hükümetin görevde kalmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz. Hükümet ile öğrenciler arasındaki görüşmeler başarısız oldu ama başkan Sebastian Pinera’yı devireceğiz. Gösteriler devam edecektir” dedi.





Şili’de öğrenci ayaklanması Mayıs’ta Eğitim Bakanı Joaquin Lavin’in, yolsuzluk yapan bazı eğitim kurumlarıyla bağlantısı çıkmasıyla başladı. Kar amacı güden eğitim sistemiyle mücadele eden öğrenciler 100 okulu işgal etti. Haziranda ülke çapında düzenlenen gösterilere 200 bin öğrenci katıldı. Devlet başkanı Pinera, temmuzda yeni kararları açıkladı ama öğrenciler tatmin olmadı. Eğitim Bakanı Lavin görevinden alındı. Öğrenciler ekimde hükümet ile masaya oturdu. Fakat 5 Ekim’de Vallejo hükümetin görüşmeleri durdurduğunu açıkladı.





Oy oranını yarı yarıya azalttı





Mayıs ayından beri Şili’de yaklaşık 1000 öğrenci gözaltına alındı, bir öğrenci ile bir öğrenci grubu lideri hayatını kaybetti. 200’e yakın gösterici ve 100’ü aşkın polis yaralandı. Gösterilerin başladığı Mayıs ayından beri, yüzde 51 oy ile yönetime geçen Pinera’yı destekleyenlerin oranı yüzde 26’ya geriledi. Yapılan anket sonuçlarına göre Şili halkının yüzde 81’i öğrenci hareketini destekliyor.





Şilili öğrenciler ne istiyor?





- Liseli öğrenciler, bölgeler tarafından yönetilen eğitim sistemi yerine ulusal bir eğitim sistemini, eğitim harcamalarının artmasını, otobüslerde paso geçmesini, 2010 Şili depreminden sonra hasar gören okulların onarılmasını ve öğretmenlere daha fazla maaş verilmesini istiyor.

- Üniversite öğrencileri ise, devlet üniversitelerine ağırlık verilmesini, ücretsiz eğitim haklarına sahip olmayı ve özel üniversitelere girişte fırsat eşitliğini, özel üniversiteleri denetleyen bir kurumun oluşturulmasını ve daha fazla devlet üniversitesi kurulmasını istiyor.