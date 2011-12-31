Şilili Camila Vallejo, ikinci eğitim bakanını da indirdi

T24 - Şili'de Camila Vallejo isimli öğrencinin liderliğini yaptığı protesto eylemleri nedeniyle beş ayda ikinci eğitim bakanı istifa etti.





Hükümet sözcüsü Andres Chadwick, eğitim bakanı Felipe Bulnes'in "kişisel nedenlerden ötürü" istifasını sunduğunu söyledi.



Chadwick, tarım bakanı Jose Antonio Galilea'nın da aynı nedenlerle görevinden istifa ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera da istifaları kabul etti ve eski bakanlarına "gösterdikleri üstün çalışma gayreti" için teşekkür etti.



Bulnes'ten önceki eğitim bakanı Joaquin Lavin de reform taleplerinin merkezindeki eğitim sektöründe, özel bir üniversite ile mali ilişkilerinden dolayı öğrenci hareketi tarafından meşruiyetinin sorgulanması üzerine temmuz ayında istifa etmişti.



Şili'de eğitim bakanları, mayıs ayından beri iki aşamalı sistemin ve özel sektör ile devlet arasındaki büyük uçurumun ortadan kalkması için derin bir eğitim reformu isteyen üniversite öğrencileri, eğitimciler ve lise öğrencilerinin yoğun mücadelesiyle karşı karşıya kalmıştı.



Ülkede, her seferinde 100 bin kişiyi bulan 40'dan fazla gösteride, ekonomik büyümeye rağmen orta sınıfın sosyal memnuniyetsizliği 1990'da demokrasinin dönüşünden beri görülmeyen bir şekilde dile getirildi.



İstifa eden Bulnes, ekim ayında ölü doğan diyalogda öğrenci liderlerinin muhatabıydı. Bu temaslarda, öğrencilerin istediği eğitim bütçesindeki artış, parlamentoda da onaylandı.



Ancak Şilili uzmanlar, Bulnes'in öğrencilerle görüşmek ve pazarlık yapmak için hükümetin kendisine yeterli manevra alanı bırakmadığından dolayı istifa ettiğini belirtiyor.



Coğrafya okuyan kız öğrenci Camila Vallejo, ülkede öğrenci eylemlerinin simgesi haline geldi.



