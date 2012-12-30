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Yaşam

Şile'de kurtarma botunda ölen kaptanın annesi de 25 gün sonra hayatını kaybetti

Karadeniz'deki fırtınada batan kuru yük gemisine müdahale etmeye çalışan kurtarma botunun kaptanı Cemil Özben'in annesi, oğlunun ölümünden 25 gün sonra hayatını kaybetti

30 Aralık 2012 12:27

Karadeniz’deki fırtınada batan Volgo-Balt 199 adlı kuru yük gemisinin yardımına giderken, daha Şile Limanı’ndan çıkar azgın denizde kayalıklara çarparak batan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-7 botunun kaptanı Cemil Özben’in 90 yaşındaki annesi Fethiye Özben yaşamını yitirdi.

Karadeniz'deki fırtınada batan (4 Aralık 2012) kuru yük gemisine müdahale etmeye çalışan kurtarma botunun kaptanı Cemil Özben'in annesi, oğlunun ölümünden 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Oğlu'nun fotoğrafını koynunda taşıyan Fethiye Özben'in gelenlere, fotoğrafı gösterip "oğlumu tanıyor musunuz" diye sorduğu ve hiç durmadan ağladığı belirtildi.

Fethiye Özben, bugün (Pazar) oğlu Cemil Özben’in cenazesinin kaldırıldığı Üsküdar Küçüksu’daki Hacı Zihni Gürler Camii’nde öğle vakti cenaze namazının ardından, Kandilli Mezarlığı’na oğlunun yanına gömülecek.

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