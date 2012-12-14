Şile'deki kayıp denizcinin cesedi 11 gün sonra bulundu

Şile açıklarında 11 gün önce batan "Volgo - Balt 199" adlı yük gemisinin, kayıp 7 mürettebatından birinin cesedi bulundu.

''Volgo - Balt 199'' adlı yük gemisinin mürettebatı ile tahlisiye botunun personeli ve bir balıkçıyı arama çalışmalarında, bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Kefken bölgesinden başlanıp, Şile merkez alınarak doğudan batıya doğru yürütülen arama çalışmalarında, kayalıklara sıkışmış halde bir kişinin cesedi daha ulaşıldı.

Ekipler tarafından itfaiyenin de yardımıyla cesedi çıkarma çalışmaları hala sürerken, cesedin kimliği ise henüz belirlenemedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarının, kayıplar bulunana kadar devam edeceği bildirildi.

Ukrayna'nın Maripol kentinden Antalya'ya 3 bin 300 ton ağırlığında kömür taşıyan Solna Denizcilik Şirketi'ne ait St. Kitts Nevis bandıralı 2 bin 516 groston ağırlığında 110 metre boyundaki yük gemisi, Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle 4 Aralık'ta Şile'nin 12 mil açığında batmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı arama-kurtarma ekiplerince yapılan ilk müdahalede gemi mürettebatından 4 kişi sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Kurtarma çalışmalarına katılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı tahlisiye botunun Şile rıhtımındaki kayalıklara çarparak parçalanması sonucu da 4 personel kaybolmuştu.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken bot personelinden Ahmet Kasarcı yüzerek kıyıya çıkmış, bot kaptanı Cemil Özben ve bot personeli Turgay Sarıboğa'nın cesedine ulaşılmıştı.

Geminin mürettebatından 7 kişi ile bot kaptanı Cemil Özben'i kurtarmaya çalışırken sulara kapılan balıkçı Mümin Akgün ve tahlisiye botunda görevli Mehmet Genç'i arama çalışmaları sürüyor.