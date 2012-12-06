Şile'de denizcileri kurtarmaya giden Kaptan Cemil Özben toprağa verildi

Şile açıklarında önceki gün batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmak için denize açılan ve fırtınanın etkisiyle sürüklenip, kayalıklara çarparak parçalanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botunun kaptanı Cemil Özben'in cenazesi toprağa verildi.

Kaptan Cemil Özben için Beykoz Küçüksu'daki Hacı Zihni Gürler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesinde Özben'in eşi Günay, oğlu Emre, ağabeyleri Hasan ve Hüseyin Özben, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, Özben'in denizci arkadaşları ile yakınları katıldı.

Özben'in ailesinin cenaze töreni boyunca göz yaşlarını tutamadığı görüldü, fenalaşan bazı yakınlarına da sağlık ekipleri müdahale etti. Kaptan Özben'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kandilli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.

'Karar tamamen kaptana aittir'

Cenaze töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yahya Baş, Cemil Özben'in denize zorla çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak konuyu araştırdıklarını söyledi.

Baş, ''Böyle bir kurtarma operasyonunda karar tamamen kaptana aittir. Bütün değerlendirmeleri kaptan yapar ve karar verir. Hava şartları kötü olmasa dahi kaptan kendisini psikolojik olarak kötü hissediyorsa denize açılmayabilir. Bu tür işlerde karar kaptana aittir. Biz gereken bütün araştırmayı yapacağız'' dedi.

Kaptan Özben'in eşi Günay Özben de ''Eşiniz telefonla mı aranarak çağrıldı '' sorusuna, ''Evet, telefonla aradılar ve çağırdılar. Hazırlanıp, gitti'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, ''Eşiniz göreve giderken bir yakınması oldu mu '' sorusu üzerine Günay Özben, ''Müdürleriniz sizi çağırsa, gitmez misiniz?'' diye konuştu.

Özben'in kuzeni Nilgün Yunusoğlu da Cemil Özben'in ''gözü kara biri'' olduğunu belirterek, ''Başkası olsaydı gitmezdi. O bir kahramandı. Önümüzdeki aylarda emekli olacaktı. Emekliliğini göremeden hayatını kaybetmesi, büyük bir üzüntüye neden oldu'' dedi.

Bu arada kurtarma teknesinin batmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.