Şile'de bir cesede daha ulaşıldı

Şile açıklarında 12 gün önce batan ''Volgo- Balt 199'' adlı yük gemisinin mürettebatından 7 kişi ile bir balıkçıyı arama çalışmalarında, bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Şile mendireğinin bittiği noktanın 500 metre doğusunda 800 metre açıktaki küçük bir adada bir cesede daha ulaştı.

Cesedin kimliği henüz belirlenmedi.



Arama çalışmaları, kayıplar bulunana kadar devam edecek.



Bu arada, dün kayalıklara sıkışmış halde bulunan bot personeli Mehmet Genç'in cenazesi, Beykoz Merkez Ortaçeşme Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Görele ilçesine gönderilecek.