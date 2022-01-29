Silahlı saldırı sonucu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Faillerin hepsi yakalanmış; yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı şekilde takip edeceğiz

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, hızlı şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı şekilde takip edeceğiz" dedi.

Rize’nin Fındıklı ilçesindeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesislerinde taziyeleri kabul eden ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Mahmutyazıcıoğlu, “O gece saat 00.30 sıralarında telefon geldi, bana kardeşimin silahlı saldırıya uğradığı söylendi. Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim. Hastaneye gittiğimde müdahale ediyorlardı. Hastaneye geldiğinde vefat ettiğini, döndürmeye çalıştıklarını ancak çok kan kaybettiği için döndüremediklerini söylediler. Tarifsiz bir acı yaşadık. Bu acıyı Türkiye’de yaşayan çok da fazla insan var. İlk yaşayan biz değiliz ancak kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakıyor” diye konuştu.

“Bu topraktan çıktık, buraya gelelim” derdik

Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Bugün içimizi serinleten bir haber aldık. Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, çok hızlı bir şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız. Bundan fazla yapacak da söyleyecek de bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok vicdan ve merhamet sahibi, çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı Türkiye kaybetti, biz de kaybettik. Rize’de defnettik çünkü rahmetli kardeşimle sağlığında da hep konuşurduk. Bu topraktan çıktık, buraya gelelim, derdik" dedi. (DHA)