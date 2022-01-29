Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Eski BJK yöneticisi, sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "kasten öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

3 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltına alınan Kadir Yasak, Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri arasından hastaneye sokuldu. 3 şüpheli gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Şüpheliler raporun ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü binasındaki organize şube müdürlüğüne götürüldü.

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