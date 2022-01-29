Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor
29 Ocak 2022 11:23
Eski BJK yöneticisi, sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "kasten öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
3 kişi sağlık kontrolünden geçirildi
Gözaltına alınan Kadir Yasak, Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri arasından hastaneye sokuldu. 3 şüpheli gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Şüpheliler raporun ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü binasındaki organize şube müdürlüğüne götürüldü.