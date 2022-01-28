Mahmutyazıcıoğlu öldürüldüğünde yan masada bulunan arkadaşı anlattı: Bir el hareketi gördüm, biri elini Şafak'ın omzuna doğru kaldırdı...

Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu öldürüldüğünde yan masada bulunan arkadaşı Serkan Yazıcıoğlu, o geceyi ve cinayet anını anlattı.

Yazıcıoğlu, "İki genç adam masaya bodoslama geldi. Oturup konuşmak istediler. Şafak, tanıyordu. "Karşıya oturun, beş dakika bekleyin, geliyorum" dedi. "Tanıdık" dedi. Şafak gitti. Beş dakika oturdular. Bir el hareketi gördüm. Biri elini Şafak'ın omzuna doğru kaldırdı. Şafak'ın şoförü ayağa kalktı, "Ne oluyor?" deyince şoföre ateş ettiler. Dizinden vurdular. Sonra Şafak'a sıktılar. Yanda masada biri, "Yat abi yere" dedi. Ben masanın altına girdim. İlk mermiyle son mermi arasında geçen zaman 10 saniyedir, bana bir ömür gibi geldi" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

Olay nasıl oldu?

İki genç adam masaya bodoslama geldi. Oturup konuşmak istediler. Şafak, tanıyordu. "Karşıya oturun, beş dakika bekleyin, geliyorum" dedi. "Tanıdık" dedi. Şafak gitti. Beş dakika oturdular. Bir el hareketi gördüm. Biri elini Şafak'ın omzuna doğru kaldırdı. Şafak'ın şoförü ayağa kalktı, "Ne oluyor?" deyince şoföre ateş ettiler. Dizinden vurdular. Sonra Şafak'a sıktılar. Yanda masada biri, "Yat abi yere" dedi. Ben masanın altına girdim. İlk mermiyle son mermi arasında geçen zaman 10 saniyedir, bana bir ömür gibi geldi.

Kaçtılar mı?

Oraları hatırlamıyorum. 30 saniye sonra ben çıktım, yoktu kimse. Ambulans çağırdık. Şoktayız. Ellerim titriyordu. Şafak kendindeydi bir ara. Hastaneye getirdiğimizde öldüğünü söylediler.

Şafak Bey, cinayetten önce bir sorundan söz etti mi?

İyiydi morali. Mutluydu. Gülüyorduk.

Ne hakkında konuşuyordunuz?

Mevzumuz da ne? Ben Sarıyer'de okul açıyorum. Altıncıyı yapıyorum, devlete bağışlıyorum. Onu konuşuyoruz. Bu ya, hayır işleri. Başkanımız (Orman'ı kastediyor) Amerika'ya gidecek. "Çocuklar sizi bir göreyim" dedi. Ondan buluştuk.

Olay sırasında Orman yanınızda mıydı?

Yoktu. Ben de kalkıyordum. Şafak, "Otur" dedi. Tweetlerini görüyordunuz. "Boşver, yazma, bize ne." dedim. "Senin dediğini yapacağım, söz" dedi. Bir okuldan yazmışlar, 400 öğrencisi varmış, bir şeyler lazımmış. "Onlara yardım edeceğim" dedi. Kolilerin fotoğrafını gösterdi. Üzerinde "Şafak" yazan. Yardım paketi. "Sen yapıyorsun, ben de yapacağım" dedi.

Saymaz yazısında yaşananları şöyle özetledi: Emniyet'e göre Suphi M. adlı kişi, Gürkan K. adlı emlakçıdan 1.480.000 TL'ye daire satın aldı. Bu daireyi 1.600.000 TL'ye üçüncü kişiye sattı. Satışı haber alan Gürkan K., Suphi M.'den 100 bin TL istedi. Suphi M., 60 bin TL teklif etti. Anlaşmazlık yaşandı. Gürkan K., "Ağabeylerimi gönderirim" dedi. Birkaç gün sonra 'Drej Ali' lakaplı Ali Yasak'ın yeğeni olarak kendisini tanıtan Kadir Yasak, Suphi M.'yi görüşmeye davet etti. Suphi M. de beraberinde avukatı Mahmutyazıcıoğlu ile gitti. İki grup 65 bin TL'de anlaştı. Ancak Mahmutyazıcıoğlu, Suphi M.'ye "Seni ararlarsa 'Parayı Şafak'a verdim, ondan alın" demesini tembihledi. Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda yan masada bekleyen iki genç işte bu anlaşmazlık için gelmişti. Mahmutyazıcıoğlu, arkadaşlarının yanından kalkarak, saldırganların masasına oturdu. Birkaç dakika sonra tartışma çıktı. Saldırganlardan biri, "Ne oluyor?" diye ayağa kalkan Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü Murat B.'yi ayağından vurdu. Sonra da Mahmutyazıoğlu'na yedi el sıktılar. Mahmutyazıcıoğlu, hastanede öldü. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ali ve Kadir Yasak ile iki şüpheli aranıyor.

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