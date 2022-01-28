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Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

28 Ocak 2022 16:25

İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. 

Cenaze namazına eşi Ece Erken, arkadaşları, ailesi, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yakınları katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (İHA)

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