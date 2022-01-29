Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürenlerin yakalanması sonrası Ece Erken'den paylaşım

Sunucu Ece Erken, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili 9 kişinin daha gözaltına alınmasından sonra sosyal medyada açıklama yaptı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, sosyal medya hesabından "Allahım şükürler olsun" diye paylaşım yaptı.

Erken'in paylaşımında, "Allahım şükürler olsun Rabbiiiiiimmmmmm sen çok büyüksün" ifadeleri yer aldı.

Erken bir diğer paylaşımında ise şunları yazdı:

"Sayın İçişleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah Razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."

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