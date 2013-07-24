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Spor

Şike davasında tüm sanıkların cezasına onama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında sanıklara verilen hapis cezasının onanmasını istedi

24 Temmuz 2013 19:48


Yargıtay Başsavcısı, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu şike davasındaki tüm sanıkların cezasının onanmasını talep etti.

İki yıldır süren şike davasıyla ilgili kararda sona yaklaşıldı.

Yerel mahkemenin verdği kararın ardından hem sanıklar hem de savcının itirazları nedeniyle dava dosyası, Yargıtay'a gitmişti.

Gözler, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin vereceği karara çevrilmişken Yargıtay Başsavcısı'nın görüşü de netleşti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, tebliğnamesini hazırlayarak yüksek mahkemenin ilgili dairesi 5. Ceza'ya gönderdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike ve teşvik primi vermek suçlarından 6 yıl 3 ay hapse mahkum olmuştu.

Davada 44 sanık beraat ederken Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 48 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Yargıtay Başsavcısı aralarında Aziz Yıldırım'ın da olduğu sanıklar hakkındaki yerel mahkeme kararının onanması yönünde görüş bildirdi.

 

Şimdi ne olacak?

 

Şimdi Yargıtay'ın vereceği karar bekleniyor.

5. Daire de yerel mahkemenin kararını onarsa, karara itiraz hakkı sadece Yargıtay Başsavcısı'nda bulunuyor. Eğer Başsavcı itiraz etmezse mahkumiyet kararları kesinleşecek.

Dosya şu an önünde bulunan Yargıtay 5. Dairesi, kararı bozarsa bu kez dava sil baştan görülecek.

 

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