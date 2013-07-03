Aziz Yıldırım için suç duyurusunda bulunuldu

5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile Şekip Mosturoğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar vermiş, buna göre Aziz Yıldırım Fenerbahçe A. Ş. Başkanı ünvanını kaybetmişti.

Avukat Kerim Kerimoğlu, Aziz Yıldırım’ı Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle savcıya şikayet etti.

Kulubün 1913 numaralı üyesi olan Kerimoğlu, Yıldırım'ın sportif faaliyet icra edilen tüzel kişililklerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına rağmen Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanı olarak basın toplantısı yaptığı, böylece yargı kararını çiğnediğini iddia etti.

Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığı’na Kerimoğlu tarafından yapılan suç duyurusunda 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Aziz Yıldırım hakkında verdiği karar hatırlatıldı. Kararın Aziz Yıldırım’a tebliğ edilmesine rağmen ‘Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı’ sıfatıyla basın toplantısı düzenlendiğinin belirtildiği suç duyurusunda, mahkeme kararı doğrultusunda Yıldırım’ın kulüp üyesi ve şirket başkanı da olamayacağı ifade edildi. Kerimoğlu dilekçesinde, basın toplantısı düzenlemesi sebebiyle Yıldırım’ın, yargının verdiği kararı çiğnediğini gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.