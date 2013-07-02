Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye 3 yıl Avrupa'dan men cezası gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, kendisinden şikayetçi olan eski kulüp yöneticisi Recep Özcan hakkındaki sözleri için soruşturma başlatıldı.

Anadolu Adalet Sarayı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Aziz Yıldırım ile birlikte iki yönetim kurulu üyesinin görevine ihtiyati tedbir kararı koyması ve UEFA Disiplin Kurulu tarafından da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 2+1 yıl Avrupa'dan men cezası gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, kendisinden şikayetçi olan Recep Özcan hakkında, “Bizim hakkımızda suçlama yapan başkaları daha var.. Hepsi bir araya geliyorlar ve dava açıyorlar. Hakimlere rüşvet vermeye alışık olduğu için de bu kararları aldırabiliyor” diyen Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım’ın, 27 Haziran 2013 tarihinde yaptığı basın toplantısındaki konuşmada, “Bize davalar açılıyor... 11 tane dava daha varmış... Recep Özcan kimdir? Ali Şen döneminde Fenerbahçe yönetiminde çalışmış... Haluk Ulusoy zamanında disiplin kurulunda bulunmuş... Kendisiyle ilgili Konya'da bir hakime rüşvet vermek ve rüşvet almak, suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak suçlarından 17.03.2008 tarihinde gözaltına alınmış. Ve daha birçok davaları devam ediyor. Bu suç örgütünü kurarken, oğlu da devrede... Beraber cezalar alıyorlar...Daha önünde birçok suçlar var.. Söyleyecek sözüm var ama... Bizi suçlayacak olan kişilerin biraz temiz olması lazım.. Biz Fenerbahçe için çalışıyoruz. Bizim hakkımızda suçlama yapan başkaları daha var.. Hepsi bir araya geliyorlar ve dava açıyorlar. Hakimlere rüşvet vermeye alışık olduğu için de bu kararlar aldırabiliyor. İşin enteresan tarafı UEFA'dan karar çıkmadan saatler önce bu mahkemenin kararı geliyor. 25 milyon F.Bahçeli üzülmüyor mu şu anda.. Bu kararlar benim şahsıma alınmıyor. Her şey mahkemeler ile yapılıyor. O zaman genel kurulları kaldıralım, her şeyi mahkemeler seçsin. Artık yargıya güvenemeyecek miyiz? Bir hakim bulup birçok kararı aldırabiliyorsunuz...” demesi üzerine, basın suçlarına bakan Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Aziz Yıldırım’ın 27 Haziran tarihinde düzenlediği basın toplantısındaki sözleri, çözümüyle birlikte emniyetten istendi.