Aziz Yıldırım davasında gerginlik

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın , Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında savcılar Zekeriya Öz ve Mehmet Berk’e hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 29. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki savcılar Zekeriya Öz ve Mehmet Berk’in avukatı Metin Gadiş ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı sanık Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol katıldı. Duruşmada konuşan Hakim Muharrem Ballı, savcıların avukatı Gadiş’e dönerek, 'Aziz Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişsiniz. Amacımız bağcıyı dövmek değil. Keyfi olarak yaptığını düşünmüyorum. Yeni duruşma için kısa bir süre vereceğim' dedi.

Bunun üzerine söz alan avukat Metin Gadiş, 'Sürekli mazeretleri var. İkinci mazeretleri oldu bu' dedi. Bu sırada duruşma için yeni bir gün vermeye çalışan Hakim Ballı’ya müvekkilini araması gerektiğini söyleyen Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol, duruşma salonundan ayrıldı. Tekrar duruşma salonuna gelen avukat Erol, Aziz Yıldırım’ın gelecek hafta müsait olduğunu belirtti.

Tekrar söz alan avukat Metin Gadiş ise, 'Biz mazeretlerini kabul etmiyoruz. Sanık hakkında yakalama talep ediyoruz. Geçtiğimiz celse de sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle mazeret bildirmişlerdi. Ama aynı gün Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüştü. Mahkemenin oyalandığını düşünüyoruz' diye konuştu.

Savcılar Mehmet Berk ve Zekeriya Öz’ün avukatının sözleri üzerine konuşan avukat Abdurrahim Erol ise, 'Bahsi geçen gün UEFA müfettişlerinin raporu açıklandı. Beklenmedik bir durum oluştu. Bu rapor hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem de Türk futboluna yansımaları açısından önem taşıdığından müvekkilim yetkilerle görüşmek durumunda kaldı' dedi. Bunun üzerine karşılıklı söz alan avukatlardan Metin Gadiş, 'UEFA’nın raporu önemli de mahkeme önemsiz midir?' şeklinde soru yöneltti. Aziz Yıldırım’ın avukatı ise müşteki avukatına 'Mahkeme UEFA raporundan da önemli. Buraya gelip zaman ayırdığınızdan dolayı özür diliyorum' dedi. Mahkeme hakimi Muharrem Ballı’nın iki tarafa da uygun gün belirlemesi üzerine duruşma ertelendi.

Şike Davası sanıklarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz Temmuz ayında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada savcılar Mehmet Berk ve Zekeriya Öz’ü kastederek hakaretlerde bulunduğu ileri sürülmüş, Yıldırım hakkında kurulda sarfettiği kelimeler nedeniyle 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.