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Spor

Aziz Yıldırım adliyede

Aziz Yıldırım Bate Borisov maçında sahaya havai fişeklerin atılması nedeniyle bulunduğu suç duyurusu kapsamında ifade verdi

24 Mayıs 2013 23:40

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Anadolu Adliyesine gelerek spor suçlarından sorumlu savcı Zekeriya Şen'e ifade verdi.

Yıldırım'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda seyircisiz oynanan Bate Borisov maçında sahaya havai fişeklerin atılması nedeniyle bulunduğu suç duyurusu kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

 

Fişek atanları savcıya şikyet etmiş

 

Yıldırım stat dışından atılan deniz işaret fişeklerinin sahanın içine düşmesi ve UEFA'nın verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezası sonrasında olayla ilgili 5 Mart tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Aziz Yıldırım spor suçlarından sorumlu savcı Zekeriya Şen’e ifade verdi. İfadenin söz konusu suç duyurusyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında verildiği öğrenildi.

 

1 buçuk saat adliyede kaldı

 

Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Yıldırım yaklaşık 1 buçuk saat adliyede kaldı. Aziz Yıldırım’a Fenerbahçe Yöneticisi Şekip Mosturoğlu’nun da eşlik ettiği görüldü.

 

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