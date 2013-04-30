T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım beraat etti

Mahkeme aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın beraatine karar verdi

30 Nisan 2013 20:31

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu, 7 kişinin, "gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri" iddiasıyla yargılandıkları davada, mahkeme, Yıldırım'la birlikte 5 sanığın beraatını karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Celalettin Erkal ile Zafer Yoldaş'ı ise 1 yıl 8'er ay hapse çarptırdı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Erkal ve Yoldaş ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını ifade etti.

Son sözleri sorulan Erkal ve Yoldaş da beraatlarını istedi.

Yargılamaya son verildiğini bildiren Mahkeme Başkanı Süleyman İnce, kararı açıkladı.

Yüklenen suç sabit olmadığından, sanıklar Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın ve Aziz Yıldırım'ın beraatına karar veren mahkeme, sanıklar Erkal ve Yoldaş'ı 1 yıl 8'er ay hapse mahkum etti.

Mahkeme, Erkal ve Yoldaş'ın aldıkları cezada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan, Atilla Özdemir, Aziz Yıldırım, Sezcan Yalkın, Serdar Özgür ve Kemal Atilla Şensoy'un beraatını, Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'ın ise "niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 3'er yıla kadar hapsini talep etmişti.

 

ETİKETLER

aziz yıldırmberaatmahkemefenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24