Aziz Yıldırım beraat etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu, 7 kişinin, "gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri" iddiasıyla yargılandıkları davada, mahkeme, Yıldırım'la birlikte 5 sanığın beraatını karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Celalettin Erkal ile Zafer Yoldaş'ı ise 1 yıl 8'er ay hapse çarptırdı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Erkal ve Yoldaş ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını ifade etti.

Son sözleri sorulan Erkal ve Yoldaş da beraatlarını istedi.

Yargılamaya son verildiğini bildiren Mahkeme Başkanı Süleyman İnce, kararı açıkladı.

Yüklenen suç sabit olmadığından, sanıklar Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın ve Aziz Yıldırım'ın beraatına karar veren mahkeme, sanıklar Erkal ve Yoldaş'ı 1 yıl 8'er ay hapse mahkum etti.

Mahkeme, Erkal ve Yoldaş'ın aldıkları cezada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan, Atilla Özdemir, Aziz Yıldırım, Sezcan Yalkın, Serdar Özgür ve Kemal Atilla Şensoy'un beraatını, Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'ın ise "niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 3'er yıla kadar hapsini talep etmişti.