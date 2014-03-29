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Sağlık

Sigara içenler kahvenin tadını alamıyor

Araştırmalar, sigarayı bırakanların tuzlu, tatlı ve ekşi tatları hiç sigara içmemiş insanlar kadar iyi alabildiklerini ancak kahvenin tadını asla olması gerektiği gibi hissedemediklerini kanıtladı

29 Mart 2014 17:47

Fransa'da bilim insanları 451 kişi üzerinde yaptıkları bir araştırma sonucunda sigarayı bırakanların tuzlu, tatlı ve ekşi tatları hiç sigara içmemiş insanlar kadar iyi alabildiklerini ancak kahvenin tadını asla olması gerektiği gibi hissedemediklerini açıkladı.

Paris’teki Pitie-Salpetriere Hastanesi çalışanları üzerinde gerçekleştirilen ve Chemosensory Perception adlı akademik dergide yayınlanan araştırma sonucunda uzun süre sigara içtikten sonra bırakmış deneklerden 5’te 1’inin kahvenin tadını algılamakta zorlandığı ancak hiç sigara içmemiş kişilerde bu oranın yüzde 13’te kaldığı gözlemlendi.Uzmanlara göre, sigara içenlerin vücudunda oluşan tütün birikimi tat alma hücrelerinin kendini yenilemesini engelliyor. Bu kişiler sigarayı bıraksalar dahi bazı tatları asla yoğun hissedemiyor.

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