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Sağlık

'Protein sigara kadar zararlı'

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, fazla et, süt, yumurta ve peynir tüketilmesi sağlığa sigara kadar zararlı

05 Mart 2014 18:55

Orta yaşta protein ağırlıklı beslenmek ömrü kısaltıyor. Araştırmacılar, fazla et, süt ve yumurta tüketmenin zararını sigarayla eşdeğer tutuyor

ABD’de yapılan bir araştırma beslenme uzmanları arasında tartışma yarattı. Araştırmaya göre, fazla  et, süt, yumurta ve peynir tüketilmesi sağlığa sigara kadar zararlı.

NTV'de yer alan habere göre, Southern California Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, 18 yıl boyunca 6 bin kişinin mercek altına alındığı ve orta yaşta fazla protein tüketmek ömrü kısaltığı belirtildi. Araştırmacılar,  protein bakımından zengin beslenmenin kanserden ölme riskini 4 kat artırdığı görüşünde.

Özellikle hayvansal proteinin bitkisel proteine kıyasla daha zararlı olduğu ifade ediliyor. Buna göre, et, süt, yumurta ve peynir gibi gıdalarda bulunan hayvansal proteinin fazla tüketilmesi günde 20 sigara içmeye eşdeğer. Aynı araştırma, orta yaşta zararı tespit edilen protein tüketimininse ileri yaşta faydalı olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın sonuçları bilim dünyasında tartışma yaratmış durumda. Bazı uzmanlar, protein tüketiminin sigaraya benzetilmesine tepki gösteriyor. Sigaranın etkilerini peynir ve süt tüketimiyle kıyaslamanın doğru olmadığı dile getiriliyor.

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