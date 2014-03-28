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Yaşam
Deutsche Welle

Sigara yasakları işe yaradı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre kamusal alanlar ve işyerlerinde uygulanan sigara yasakları sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi.

28 Mart 2014 11:56


İngiliz "The Lancet" adlı sağlık dergisinde sonuçları yayımlanan çalışmada Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılan 11 ayrı araştırmanın sonuçları değerlendirildi.

Araştırma sonuçlarına göre erken doğumlar ve çocuklarda astım hastalıklarında gerileme kaydedildi. Sigara yasaklarının devreye girmesinden sonraki 1 yıl içinde erken doğum ve hastanelerde astım hastalığından tedavi altına alınan çocukların sayısında yüzde 10 oranında düşüş tespit edildi.

Bilimsel çalışmada 2008-2013 yılları arasında 2,5 milyondan fazla doğum ve hastanelerde çocuklara yönelik 250 bin astım tedavisi değerlendirmeye alındı.

Araştırmaya katılan Maastricht Üniversitesi'nden Jasper Been, “Yaptığımız inceleme sigara içme yasağının anne karnındaki bebeklere ve çocuklara kayda değer yararlar getirdiğine dair kanıtlar ortaya koyuyor” dedi. Been, sonuçların Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kamusal alanda uygulanmasını savunduğu sigara yasaklarını desteklediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlara göre dünyada nüfusun yüzde 16'sı sigara kullanımına kısıtlamalar getiren ülkelerde yaşıyor. Daha önce yapılan bir araştırma da sigara yasaklarının kalp hastalıkları, kan dolaşımı bozuklukları ve nefes yolu rahatsızlıklarında gerilemeyi beraberinde getirdiğine dair sonuçlar ortaya koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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