Şiddet gördüğü eski kocasına biber gazı sıkan kadının 2 yıl hapsi istendi!

Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi Murat K.'nın (34) ölüm tehdidinde bulunulup, pek çok kez şiddetine maruz kalan Zeliha E. (28), saldırı anlarından birinde kendisini korumak için kullandığı biber gazı nedeniyle iki yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

DHA'nın haberine göre, Didim’de yaşayan Zeliha E., kendisine şiddet uygulayan eşi Murat K.’dan boşanmak için 7 Kasım 2014 tarihinde 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Üç buçuk yaşında bir çocuğu olan Zeliha E., dava açmasının ardından yaşanan süreci, “Evden ayrılmıştım. Çocuğu kaçırıp bir aya yakın süre bana göstermedi. Ama benimle konuşup, ara ara göstererek, çocukla beni eve çekmeye çalışıyordu. Bir ayın sonunda geçici velayet kararı çıktı ve icra aracılığıyla oğlumu aldım. Daha bir hafta geçmeden mahkemeden, her hafta çocuğu görme kararı çıkarmış. Mahkemenin bu kararı üzerine her hafta oğlumu kendisine vermek zorunda kaldım” dedi.

Murat K.’nın çocuğu her alışında olay çıkarttığını ve karakolluk olduklarını anlatan Zeliha E., defalarca koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen, hiçbir şeyin olayları durdurmadığını söyledi. Murat K.’nin çarşının ortasında kendisine bıçak çektiğini ifade eden Zeliha E., şöyle devam etti:

Eski eşe ve kardeşine biber gazı

“Çocuğu benden almaya çalıştı. Bu esnada erkek kardeşim ile kavgaya tutuştular. O sırada ben çantamdan biber gazını çıkarıp, kendisine sıktım. Onun kız kardeşi de çocuğu kucağına almış götürmeye çalışıyordu. Ona da biber gazı sıktım ve bu yüzden suçlu oldum. Polis bana ‘Biber gazını sıktın, o silah’ dedi.”

Murat K.’nın her akşam gelerek kendisini rahatsız etmeye başlaması üzerine evin çevresine güvenlik kamerası taktırdığını da anlatan Zeliha E. “Bir gün saat 05.00’te eve ateş edilmiş. Ben, ateş edildiğini anlamadım. Sabah kalktığımızda balkon kapısının üstünde delik vardı. Polisi aradık, gelip kontrol ettiklerinde ateş edildiği söylendi. Bu olay üstüne evin çevresine kamera taktırdım. Bu olaydan bir ay kadar sonra yine elinde silahla kapıma dayandı. Karakola giderek, görüntüleri verdik, ‘O elindeki silah mı? Başka bir şey de olabilir’ dediler. Görüntülerde tuttuğu şeyin tabanca olduğu çok belli ama değil diye yine işlemler havada kaldı. Kaymakam ile görüştük ve üç gün eve yakın koruma verildi. Bu sefer de, ‘O kapıdaki polise sor bakalım, ‘Onların arabasına oturmuş muyum? Onlar mı koruyacak seni’ diye mesaj attı. Boşanmamıza iki gün kala başka bir eve taşındım” diye konuştu.

Ölüm tehdidi

Beş yıl evli kaldığı Murat K.’dan 29 Aralık’ta boşandığını anlatan Zeliha E., “Ancak, mahkemenin velayetini bana verdiği oğlumu daha ilk görmeye gelişinde beni öldüresiye dövdü. Oğlumu kaçırdı. 50 gün çocuğuma hasret kaldım. Geçen hafta ortak arkadaşlarımıza ‘Çocuğu annesizliğe alıştırıyorum. Çünkü annesi ölecek’ şeklinde mesaj göndermiş. Çocuğu bulabilmek için günlerce adliyeye giderek şikâyetçi oldum. Avukatım Zekiye Baran, yer tespiti için defalarca dilekçe verdi ama bir terör suçu olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Geçtiğimiz gün polis evine giderek kendisini gözaltına almış ve tutuklanmış ve ben de çocuğuma kavuştum” dedi.

Zeliha E.’nin avukatı Zekiye Baran ise müvekkilinin kendisine bıçak çeken Murat K.’dan kendisini korumak için biber gazı sıktığını ifade ederek, “Tahkikat gereği hakaret, kasten yaralama ve silah kullanma suçlarından Didim 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış. Erdemir kendisini korumak için kullandığı biber gazı, silah olarak sayılmış. Bu suçlardan 48 ay hapis cezası isteniyor. İlk duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı” dedi.