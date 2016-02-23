Kadına şiddeti protesto eden 4 kişi gözaltına alındı!

Muğla'da, belediyeye ait katlı otoparkın çatısına çıkarak kadına yönelik şiddeti protesto eden 4 üniversiteli kadın, izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Radikal’in haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Menteşe'deki 5 katlı otoparkın bugün saat 13.00'te çatısına çıkan 4 üniversiteli genç kadın, 'Kadın katillerinden hesap soracağız' pankartı astı.

Çeşitli sloganlar atan gençler, kadına yönelik şiddeti protesto ederken olay yerine polis ekipleri geldi.

Bu sırada belediyenin kadın güvenlik görevlisi, pankartı bağlı olduğu korkuluktan söktü.

Ardından genç kadınlar, izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar, ifadeleri için Menteşe Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.