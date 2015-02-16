Siber soygun çetesi 1 milyar dolar çaldı

Bilgisayar güvenliği şirketi Kaspersky Lab'in raporuna göre dünya genelinde 100'den fazla banka ve mali kurum 'siber hırsızlık' mağduru oldu.

Şirketin 2013 yılından bu yana yürüttüğü araştırma sonucunda siber saldırı yöntemiyle yapılan hırsızlıkta yaklaşık 1 milyar dolar çalındığı belirlendi.

Raporda, siber suç çetesinin Rusya, Ukrayna ve Çin'den üyeleri olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Kaspersky, Interpol ve Europol işbirliğiyle yürüttüğü araştırma sonunda aralarında Rusya, ABD, Almanya, Çin, Ukrayna ve Kanada'nın da bulunduğu 30 ülkede siber soygun yapıldığını tespit etti.

Interpol'ün dijital suçlar merkezi müdürü Sanjay Virmani, "Bu saldırılar, suçluların savunmasız her tür sistemi istismar edebileceklerine dikkat çekiyor" dedi.

Kaspersky, 'nihai müşteriler yerine doğrudan bankadan hırsızlık yapan çetenin' siber saldırıda yeni yöntemlere işaret ettiğini belirtti.

Kaspersky'nin 'Carbanak' olarak adlandırdığı siber hırsızlık çetesi şirketlerin ağlarına girebilmek için bilgisayara virüslerini kullandı. Virüsler aracılığıyla aralarında güvenlik kameralarına da girildi ve çalışanların ekranlarındaki her tür bilgiye erişim sağlandı ve tüm bilgiler kaydedilebildi.

'Ustaca ve profesyonelce'

Çete, bazı durumlarda da bankaların hesaplarından kendi hesaplarına para aktarabildi. Bankamatikler de belirlenen bir zamanda kendiliğinden para dağıtımı yapabilecek şekilde ayarlandı.

Kaspersky siber hırsızlığın her eylemde ortalama iki ila dört ay sürdüğünü ve her defasında da 10 milyon dolara yakın bir miktar çalındığını belirtti.

Kaspersky Lab'in baş güvenlik araştırmacısı Sergey Golovanov, "Çok ustaca ve profesyonelce yapılan bir siber hırsızlık" dedi.

Bankalar siber saldırı tehdidine karşı uyaran Mali Hizmetler Bilgi Paylaşımı ve Analiz Merkezi, üyelerinin Kaspersky'nin raporunu Ocak ayında gördüklerini ifade etti.

Merkez yazılı açıklamasında, "Üyelerimizin bireysel eylemleri hakkında yorum yapamayız ama üyelerimizin bu tip eylemlerin tespit edilip engellenmesi ve müşteriler üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için uygun adımları atacaklarına inanıyoruz" dendi.