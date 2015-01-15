Fransa siber-cihatçıların da hedefinde



Fransız Le Parisien gazetesi, internet güvenlik şirketlerine dayandırdığı bir haberde, Charlie Hebdo'ya yönelik saldırının ardından Fransa merkezli binden fazla internet sitesinin “siber-cihatçı” gruplar tarafından hedef alındığını yazdı. Hedef alınan siteler arasında üniversiteler, yerel idareler, kiliseler ve şirketler olduğu belirtiliyor. “İdeolojik karakterli” olduğu bildirilen saldırılar sırasında sitelere “Allah Tektir”, “Fransa’ya Ölüm” ya da “Charlie’ye Ölüm” gibi mesajlar bırakıldığı açıklandı. Siber saldırıların Kuzey Afrika ve Moritanya kökenli oldukları söylenen gruplar tarafından üstlenildiği bildiriliyor. Avrupa Bilgisayar Güvenliği Derneği uzmanları, bırakılan mesajların en şiddetli siber saldırıların 15 Ocak perşembe günü yaşanacağını gösterdiğini söylüyorlar. Aynı uzmanlar şu ana kadar gerçekleşen saldırıları “üst düzey sofistike saldırıdan ziyade siber-vandalizm” olarak tanımlıyorlar.

Öte yandan Fransa’da Charlie Hedbo’ya saldırı sonrasında terörü övdükleri söylenen 54 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Fransız Adalet Bakanlığı, savcılıklara gönderdiği bir talimatla bu işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması talebinde bulundu. Bu talimat üzerine haklarında yasal işlem yapılanlar yıldırım hızıyla görülen davalarda yargılanıp, çeşitli cezalara mahkûm ediliyorlar. Fransız haber ajansı AFP, akli dengesinin bozuk olduğunu belirttiği 28 yaşındaki bir erkeğin hafta sonu polislerin yanında “Charlie’yi öldürdüler, ben de dalgamı geçtim” ifadeleri nedeniyle Isere ilinde bir mahkeme tarafından 6 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini aktardı. Nantes kentinde ise 14 yaşındaki genç bir kız hakkında “Biz Kouachi kardeşleriz, kalaşnikofları çıkaracağız” ifadelerini kullanıp tramvay memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Okullarda olaylar çıktı

Charlie Hebdo saldırısı sonrası ülkenin kalabalık ama kendi içinde olağanüstü bölünmüş Müslüman nüfusu da huzursuz günler geçiriyor. Çok sayıda Müslüman öğrencinin Charlie Hebdo saldırısı ve hemen sonrasındaki rehine krizinde hayatını yitirenler için liselerde gerçekleştirilen anma törenlerine katılmayı reddettikleri, okullardaki tartışmalarda öğretmenlerin çaresiz kaldığı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem terör saldırısının ardından ülkedeki okullarda buna bağlı 200 olay çıktığını bildirdi. Fransız bakan, ülkedeki gençlerin 5’te 1’inin saldırıyla ilgili komplo teorilerine inandığını da söyledi.

Saldırı sonrası Fransa’da anksiyolitik ilaçların satışında da artış gözlemleniyor. Le Figaro gazetesinin, ilaç satışlarını kontrol eden Celtipharm şirketini kaynak göstererek verdiği habere göre, anksiyolitik ilaçların satışı 9-13 Ocak tarihleri arasında yüzde 18,2 oranında arttı. Anksiyolitik ilaçlar sıkıntı, anksiyete ve gerginlik gibi hallerde, doktor kontrolü altında, kullanılıyor.

Bu arada saldırılarla ilgili soruşturma da devam ediyor. Paris’te Yahudi marketine saldırı düzenleyen 32 yaşındaki Amedy Coulibaly’nin 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’te kaldığı ortaya çıktı. Coulibaly’nin eşi Hayat Boumeddiene’in de 2 Ocak'ta uçakla Madrid’ten İstanbul’a, oradan da Suriye’ye geçtiği geçtiğimiz günlerde Türk makamları tarafından doğrulanmıştı. Fransız ve İspanyol terörle mücadele birimleri şimdi İspanya’da Paris saldırısını düzenleyenlerle destek hücresi olup olmadığını araştırıyor. İspanyol yetkililer, İspanya’dan Suriye’deki radikal dinci gruplara katılmaya gitmiş 70 kişinin 2014 yılında ülkeye geri döndüğünü açıkladı. İspanyol İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz yıl başından bu yana yaklaşık 12 kişinin daha dönmüş olabileceğini söyledi.