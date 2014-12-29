Başbakanlığa siber saldırı



Yüksek tirajlı "Bild" gazetesinde yer alan habere göre, başbakanlıkta Avrupa politikalarından sorumlu bir danışman, üzerinde çalıştığı konuşma metnini bir USB belleğe kaydederek evindeki bilgisayara aktardı. Daha sonra metni yeniden ofisindeki bilgisayara aktarmak isteyen danışman, virüs uyarısına yol açtı.

Bilgi işlem görevlileri tarafından yapılan incelemede, danışmanın USB belleğinde "Regin" adı verilen siber casusluk yazılımı belirlendi. Bunun üzerine başbakanlıkta kritik görevde bulunanların bilgisayarları, güvenlik kontrolünden geçirildi. Başka casusluk yazılımına rastlanmadığı belirtildi.

Yeni nesil siber casusluk aracı "Regin"

Bilişim güvenliği şirketi Symantec tarafından geçen ay belirlenen "Regin" ekran görüntüleri alıyor, bilgisayar donanımının bazı parçalarının uzaktan kumanda edilmesini sağlıyor. Şifreleri çalan casusluk yazılım, sızdığı sistemlerdeki ağ ve veri trafiğini izliyor, silinmiş verileri yeniden oluşturuyor.

Elde ettiği verileri şifreleyip "sahibine" gönderen "Regin"in birçok özelliğinin hâlâ keşfedilmemiş olduğuna dikkat çekiliyor. "Regin"in ABD ve İngiltere istihbarat birimleri tarafından geliştirildiği iddia ediliyor.