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Show TV yönetimi yeniden Ciner’de

Haziran başında TMSF’ye devredilen Show TV yönetimi, yeniden Ciner Grubu’na geçebilecek

13 Haziran 2014 23:08

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Show TV yönetimi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının ardından yeniden Ciner Grubu'na geçebilecek. Show TV, eski hissedarı Erol Aksoy tarafından açılan dava sonucunda yönetim sıkıntısı yaşamıştı. Aksoy'un dosyasını görüşen İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bu satışın yürütmesini durdurmasına karar vermişti. 

 

Wall Street Journal’da Kerim Karakaya imzalı habere göre, Haziran başında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetimine el konulan Show TV yeniden Ciner Grubu’nun yönetimine girebilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan TMSF yetkilisi, “Tarafımızca yürütmenin durdurulmasına ilişkin açtığımız davayı kazandık. Kararın resmi olarak pazartesi elimize ulaşmasını bekliyoruz. Perşembe günü ise Kurul toplantısında karar alınacak. Dolayısıyla Show TV yönetimi en erken perşembe günü yeniden Ciner Grubu’na geçebilir” diye konuştu.

Ciner Grubu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

402 milyon dolara TMSF tarafından Ciner Grubu’na satılan Show TV, eski hissedarı Erol Aksoy’un açtığı bir dava sonucunda yönetim sıkıntısı yaşamıştı. Aksoy’un açtığı dava sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bu satışın yürütmesini durdurmuştu. Mahkeme, kanalın ihalesiz satılması başta olmak üzere mevzuata aykırılıklar tespit ettiği için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Aksoy da Show TV’nin ihalesiz satılması nedeniyle ihale gelir kaybına uğradığını savunuyor. WSJ Türkiye’ye konuşan, kanalın ihalesiz satılması ve satış gelirinin yalnızca 4′te 1′nin tahsil edildiğini belirterek, “Dolayısıyla bu satışla iddia edilen borçlarımın küçük bir kısmı mahsup edilebilecek. İhale ile daha yüksek bir meblağ temsil edilebilirdi” diye konuştu. Aksoy davanın esastan görüşülmeye devam ettiğini belirterek, “Direneceğim” dedi.

Aksoy’un Show TV’de yüzde 17 hissesi vardı. Geri kalan hisseler ise İşadamı Mehmet Emin Karamehmet’indi. TMSF, Karamehmet’in borçları nedeniyle aralarında Show TV’nin de bulunduğu medya grubuna 2013 yılında el koymuştu.

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