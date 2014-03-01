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Turgay Ciner'den 'şantaj' açıklaması

Yayınlanan dinleme listelerinde ismi bulunduğu iddia edilen Turgay Ciner açıklamada bulundu

01 Mart 2014 15:48

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, son günlerde ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Şantaja müsait yasa ve ahlak dışı hiçbir işlerinin bulunmadığını söyleyen Ciner, şantaja cüret edilebilecek ve şantaja pabuç bırakacak bir karaktere de sahip olmadıklarını duyurdu.
 
Turgay Ciner yaptığı açıklamada, yasal- yasa dışı dinleme operasyonlarında Ciner Grubu Başkanı olarak isminin bazı iş adamlarıyla birlikte anıldığını ve aynı listede bulunduklarını belirtti. Bu isimlerle birlikte dinleme listelerinde yer aldığını ve kendisine şantaj yapıldığı iddialarını reddeden Ciner'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Her şeyden önce belirtmek isterim ki; yasalara saygılı ve iş ahlakına sahip bir yurttaş ve iş adamı olarak , şantaja müsait yasa ve ahlak dışı hiçbir işimiz mevcut olmadığı gibi,  şantaja cüret edilebilecek ve şantaja pabuç bırakacak bir  karaktere de sahip değiliz.
 
Bu vesile ile kim tarafından ve  ne şekilde olursa olsun ihlal edilecek her türlü hakkımızı , hukukumuzu adil yargı mercilerinde ve hukuk önünde savunacak bilinç, güç ve kararlılığımızın bulunduğunu kamuoyuna saygı ile duyururum.

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