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Turgay Ciner 25 Aralık soruşturması kapsamında ifade verdi

İş adamı Turgay Ciner, 25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında kendi telefonlarının da dinlendiğini söyledi

12 Mayıs 2014 21:19

Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in 25 Aralık'taki yolsuzluk soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı.

 

Turgay Ciner, aynı zamanda avukatı olan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

 

Ciner, yaklaşık bir saat 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu ve İrfan Fidan’a ifade verdi.

 

'Telefonlarım dinlenmiş'

 

Ciner ile avukatı Tekdağ ifadenin ardından adliyeden ayrıldı. Turgay Ciner, gazetecilerin "Size neler soruldu?” şeklindeki soruya "Soruşturmada gizlilik cevap veremem' diye yanıt verdi. Ciner, kendi telefonlarının da soruşturma kapsamında dinlendiğini söyledi.

 

Avukat Tekdağ: Başbakan ile örgüt kurmuşuz. 

 

Ciner’in avukatı Tekdağ ise müvekillinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini belirtti. Bazı telefon görüşmelerin sorulduğunu belirten Tektağ, "Sayın Başbakan ve diğerleri ile beraber örgüt kurmuşuz. Onunla ilgili sorular soruldu. Bu iddialar gerçek dışı. İsmimiz neden karıştı bilmiyoruz. Birileri kasıtlı mı karıştırdı? Bunu daha sonra tespit edersek, sorumlular hakkında suç duyurusu hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şu ana kadar yaklaşık 30 işadamının ifadesi alındı. Soruşturmada Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan da ifade verdi.

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