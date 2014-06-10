TMSF'den batık banka borçlularına 'ekstra kampanya'

Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF), 1999 krizi sonrası batan, daha sonra TMSF'ye devrolunan bankalara borcu olan vatandaşlara yönelik "faizsiz ödeme" kampanyasını uzattığını duyuran bir açıklama yaptı. "Tarihi Kampanya" sloganı ile yapılan çağrıda, "Gelen yoğun talep üzerine ödeme süresi uzatılmıştır" ifadesi dikkat çekti.

TMSF'den yapılan açıklama şöyle:

TMSF’den tarihi kampanya

TMSF bireysel borçlular için başlattığı kampanyayı, 31.12.2014 tarihine kadar uzatmıştır.

TMSF’ye devrolunan bankalara borcu olan vatandaşlarımızın, borçlarını faizsiz ödeyebilmesi için başlatılan kampanyanın süresi, yoğun talep üzerine uzatılmıştır.

Kampanya kapsamında olan bankalar şunlardır: Sümerbank, Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital, Esbank, Etibank, İnterbank, EGS Bank, İktisat Bankası, Kentbank, Toprakbank, Tarişbank, Bank Ekspres, Sitebank, Demirbank, Pamukbank.

Kampanyadan faydalanarak borcunu ödemek isteyen vatandaşlarımız, bireysel@tmsf.org.tr adlı elektronik posta adresimize, TMSF II. Tahsilât Dairesi’nin (212) 3401435 nolu telefonuna veya dosya avukatlarına bizzat başvurabileceklerdir.

Kurumsal ve ticari kredilerden kaynaklanan borçlar, bu kampanya kapsamında değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.