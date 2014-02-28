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Yeni Şafak: Turgay Ciner ve Ferit Şahenk ve Nihat Ömeroğlu da dinlendi

Yeni Şafak, işadamları Turgay Ciner ve Ferit Şahenk'in şantaj amacıyla dinlenmiş olabileceğini yazdı. Gazete dinlenenler arasında Ombudsman Nihat Ömeroğlu'nun da olduğunu öne sürdü

28 Şubat 2014 15:34

Yeni Şafak gazetesi, emniyet ve yargıya sızdığı öne sürülen ve Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen “paralel yapı”nın işadamları Ferit Şahenk ve Turgay Ciner’in şantaj amacıyla dinlemiş olabileceğini yazdı.

Haberde, “Tapelere göre örgüt, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in birbirleriyle yaptıkları sıradan görüşmelerin dahi kaydını tutmuş. '2241345714' numaralı bir kayıtta Şahenk ve Ciner'in TMSF ile ilgili görüşmesinin yer alması, medya patronlarına 'paralel şantaj' iddialarını da güçlendirdi” ifadesine yer verildi.

Yeni Şafak’ın haberinde Yargıtay Onursal Üyesi Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, Anadolu Adliyesi Başsavcısı eski HSYK Üyesi Celal Avar ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit başta olmak üzere pek üst düzey bürokrat ve yargı üyesinin de dinlendiği öne sürüldü.

Yeni Şafak’ın bugünkü (28 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, “Şantaj listesi” başlıklı haber şöyle:

 

Şantaj listesi

 

Türkiye'yi sarsan dinleme skandalında şok gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü uydurarak binlerce kişiyi dinlediği ortaya çıkan paralel çetenin, yüksek yargı mensuplarıyla medya patronlarının görüşmelerini de kayıt altına aldığı belirlendi. Yeni Şafak, Yargıtay ve HSYK üyesi hâkimlerle pek çok üst düzey bürokratın tape kayıtlarına ulaştı.

'Selam Terör Örgütü' isminde uydurma bir grup üreterek binlerce kişiyi dinlediği ortaya çıkan 'derin kulak' skandalının ardı arkası kesilmiyor. Medya, iş dünyası, yargı, polis ve TSK mensuplarını dinleyen paralel yapılanmanın yüksek yargı mensupları ile medya patronlarının görüşmelerini de kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Yeni Şafak Yargıtay Onursal Üyesi Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, Anadolu Adliyesi Başsavcısı eski HSYK Üyesi Celal Avar ve Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit başta olmak üzere pek üst düzey bürokrat ve yargı üyesine ilişkin tape kayıtlarına ulaştı. Tapelere göre örgüt, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in birbirleriyle yaptıkları sıradan görüşmelerin dahi kaydını tutmuş. '2241345714' numaralı bir kayıtta Şahenk ve Ciner'in TMSF ile ilgili görüşmesinin yer alması, medya patronlarına 'paralel şantaj' iddialarını da güçlendirdi.

 

Şike hâkimine dinleme

 

Dinleme skandalıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere göre dinlenen isimler arasında kasım ayında sürpriz bir şekilde Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı'nı kaybeden Ahmet Ceylani Tuğrul da var. Tuğrul'un adı tapelere yanlışlıkla 'a.tugrulceylan' olarak geçti. Kamuoyu, Ahmet Ceylani Tuğrul'u Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile tanımıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da sanıkları arasında olduğu Şike Davası'nın temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin başkanlığını yapan Tuğrul, Şike Davası'nın temyiz duruşmasından kısa bir süre önce yenileme seçimini sürpriz bir şekilde kaybetmiş ve başkanlığa daire üyesi Bahri Demirel seçilmişti. 4 yıl boyunda sözkonusu dairenin başkanlığını yapan Tuğrul'un bir inşaat şirketinin sahibi ile yaptığı görüşme '1874446207' numaralı tapede yer aldı.

 

Ombudsman da var

 

Hakkında çok sayıda tape kaydı tutulan isimlerin başında ise Onursal Yargıtay üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu geliyor. Türkiye'nin ilk ombudsmanı Ömeroğlu'nun '1823784849' numaları tapede Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca ile görüşmesi yer aldı. 17 Aralık'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan, ismi daha sonra Zekeriya Öz'ün Dubai tatiliyle ilgili haberler sonrasında Ali Ağaoğlu'ndan Öz adına makbuz istediği iddialarıyla gündeme gelen Osman Ağca'nın, Ömeroğlu'nun ombudsmanlığa seçilmesinin ardından Ömeroğlu onuruna yemek vermesi ve bununla ilgili görüşmeleri tapelerde yer buldu.

 

Amaç şantaj mı?

 

Tapelerde Anadolu Adliyesi Başsavcısı Celal Avar'ın yaptığı çeşitli görüşmelerin dinlemeye takıldığı ortaya çıktı. Avar'ın da Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca ile yaptığı görüşmelerin tapelere yansıması Zekeriya Öz'ün haberleri sonrası gündeme gelen Ağca'nın yargıdaki ilişkilerini de gündeme getirdi. Osman Ağca'nın Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu ile görüşmeleri de 18530155771 ID numaralı tape kayıtlarına yansıdı. Osman Ağca ile Yargıtay 13. Ceza Daire Başkanı İsmail Rüştü Cirit'n görüşmeleri taplere yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı tapelerde bazı bürokrat ile işadamlarının da çeşitli konulardaki görüşmelerinin kayıt altına alındığı görülüyor.

 

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