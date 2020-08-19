SGK'dan SMA hastalarına ilişkin açıklama: İlaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur
19 Ağustos 2020 16:56
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili sorunların çözüme kavuştuğu bildirildi.
SGK'den yapılan açıklamada, "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." ifadelerine yer verildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı açıklamada, SMA hastalarının SUT'a tabi ilaçlarının daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edileceğini kayderek, "Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.