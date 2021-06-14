Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketinde çalışan bekçi, 8 milyon dolara villa almış

"Mal varlığı değerini aklama" davasında hakkında tutuklama kararı verilen ve organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarının ardından yeniden gündeme gelen, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketinde bekçi olarak görünen Ziyaattin Bartik’in İstanbul Bebek’te 2015 yılında 8 milyon TL’ye villa satın aldığı ortaya çıktı.

Birgün yazarı Timur Soykan, iş insanı Korkmaz hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin detaylarını yazdı.

Soykan'ın 'Asrın firarı ve geride kalanlar' başlıklı yazısında yer alan bilgilere göre, holdingde çalışan kişilerin banka hesaplarında milyonlarca dolar tutarında para trafiği gerçekleşmiş.

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Geçtiğimiz mayıs ayında hakkında tutuklama kararı verilen iş insanı Korkmaz ve 9 sanık hakkında 14 Nisan 2021’de hazırlanan iddianameyi incelediğini ifade eden Soykan, “Örneğin Ayşe Nil Yılmaz (63). Firar bahşedilmemiş bir sanık. Kağıt üzerinde Blane Teknoloji Sistemleri Şirketi’nin sahibi, aslında şirketin eski muhasebe müdürü. Patronu daha önce iflas ettiği için şirketi onun adına açmışlar. 2014’ten beri ise hasta annesine bakması gerektiği için çalışmıyor. Annesi ve kendisinin emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Ayşe Nil Yılmaz’ın hesaplarında 2014 yılında yaklaşık 27 milyon dolarlık kara para hareketi tespit edildi. Kendisine ait görünen şirketi daha sonra Kingston kardeşlere devretti” dedi.

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İddianamede, ismi geçen 61 yaşındaki Kamil Feridun Özkaraman’ın 1981’den beri muhasebecilik ve mali müşavirlik yaptığı bilgisinin yer aldığını ifade eden Soykan, Özkaraman’ın ifadesinde, o yıl SBK ile Jacop Kingston’ın şirketine yatırım yapmak istediğini, 2013-2016 tarihleri arasında hesaplarına 25 milyon dolar yattığını ve bu paranın daha sonra Kingston’lara döndüğünü yazdı.

“Özkaraman 29 Aralık 2020’deki ifadesinde emekli maaşıyla geçindiğini, tek varlığının banka hesabındaki 10 bin TL olduğunu anlattı. Bir de şirketi adına kayıtlı Fiat Linea otomobili vardı” diyen Soykan yazısına şöyle devam etti:

"Onun şirketindeki bekçi olarak görünen Ziyaattin Bartik, Türkiye’de kara para trafiğinin portresi. 60 yaşındaki adam SBK’nın teyzesinin oğlu, Kars Digor doğumlu. İlkokul mezunu. İfadesinde bekçiliğin yanı sıra boya badana işleri yaptığını, maaşının 6 bin TL olduğunu anlattı. Üzerine kayıtlı hiçbir gayrimenkul ya da araç yoktu. Banka hesaplarında da hiç parası olmadığını anlattı. Ancak Şubat 2020’ye kadar 11,5 milyon avro kuruluş sermayeli BETASAN Tıbbi Bant Sanayi Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görünüyordu. Bu şirketi SBK’ye devretmişti.

Evinde 2-3 milyon dolarlık çok sayıda çek, milyon dolarlık ödeme dekontları bulundu. İstanbul Bebek’te 2015 yılında 8 milyon TL’ye bir villa satın almıştı. İfadesinde villayı satın alma hikâyesini inandırıcı olmaktan çok uzak anlattı:

‘SBK bana 7 milyon TL civarı para verip ‘Dayı sen bu evi al, satınca paramı geri verirsin’ dedi. Parayı elden verdi. Vergi borcu senelik 160 bin TL civarındaydı. Ödeyemedim. SBK’ye satacağımı söyledim. Bana ‘Ne yaparsan yap. Mal senin. Ben karışmam. Evi satınca bana para verme. Borçlarını öde kurtul’ dedi. İsmini hatırlayamadığım kişiye sattım. 7 tane çocuğum var, parayı har vurup harman savurdular. Tatile gidip borçlandılar. Evi satıp çocuklarımın tatil borçlarını ödedim.’

6 bin TL aylık geliri olan bekçi Ziyaattin Bartik, evinden çıkan milyonlarca dolarlık çekleri görünce şok olduğunu da söyledi ifadesinde."

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