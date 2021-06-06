Sezgin Baran Korkmaz "Siz kaçtınız mı?" sorusuna "Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki niye kaçayım?" demiş

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi" iddiasının ardından SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Aralık 2020'de Cüneyt Özdemir'e konuştuğu yayın yeniden gündem oldu. Korkmaz o yayında "Sezgin Bey siz kaçtınız mı?" sorusuna "Benim hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağım yok, hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki niye kaçayım?" yanıtını verdi.

Korkmaz, "Ben kaçmadım, size yurt dışı yasağım olmadığına dair yazı göndereceğim. Benim yurt dışı çıkış yasağım yok, benim burada devam eden yurt dışına yetiştirmem gereken bir tane inşaatım var" dedi.

"Siz kendinize yönelik böyle bir operasyon olacağını duymuş muydunuz?" sorusuna ise Korkmaz "Bu operasyonun olabileceğini önceden duymuş olmam imkansızdı. Kendinizden eminseniz bir şeyden çekinmezsiniz" cevabını verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etti. Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gittiği söyleyen Peker, "İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor" dedi.