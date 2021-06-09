Sedat Peker: Sezgin Baran Korkmaz, 'Süslü Sülü'yle görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun kara para aklama operasyonu öncesinde görüştüğü ve Sezgin Baran Korkmaz
'ın bu görüşmenin hemen ardından yurt dışına çıktığına ilişkin iddiasını yineledi. Peker, "Korkmaz 'Süslü Sülü' ile görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım" dedi.
Peker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Peker: HTS kayıtlarını da bakanlıktaki kameraları da silseler elimde video var
Sedat Peker, bir paylaşım daha yaparak elinde Korkmaz ile Soylu görüşmesine dair video olduğunu iddia etti. Peker "Kıymetli dostlarım gönlünüz rahat olsun, üzülmeyin. Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler hts kayıtları var. Onlarla da oynasalar, elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlıksın sülü, Yüce Divanlık." dedi.
Ne olmuştu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etmişti. Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gittiği söyleyen Peker, "İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor." demişti.