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Sedat Peker: Sezgin Baran Korkmaz, 'Süslü Sülü'yle görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım

09 Haziran 2021 23:47

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kara para aklama operasyonu öncesinde görüştüğü ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bu görüşmenin hemen ardından yurt dışına çıktığına ilişkin iddiasını yineledi. Peker, "Korkmaz 'Süslü Sülü' ile görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım" dedi. 

 

Peker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 

"BEN SEDAT PEKER,BENİM İÇİN SÖZ NAMUS. SEZGİN BARAN KORKMAZ RESUL HOR TARAFINDAN ARANIP süslü sülüyle GÖRÜŞMESİ İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRILMADIYSA,AYIN 4’ÜNDE süslü sülüyle GÖRÜŞÜP,AYIN 5’İNDE YURTDIŞINA ÇIKMADIYSA BAHİSİ ARTIRIYORUM,TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KAFAMA SIKACAĞIM"
 
 
 

Peker: HTS kayıtlarını da bakanlıktaki kameraları da silseler elimde video var

Sedat Peker, bir paylaşım daha yaparak elinde Korkmaz ile Soylu görüşmesine dair video olduğunu iddia etti. Peker "Kıymetli dostlarım gönlünüz rahat olsun, üzülmeyin. Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler hts kayıtları var. Onlarla da oynasalar, elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlıksın sülü, Yüce Divanlık." dedi. 
 
 
 

Ne olmuştu? 

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etmişti. Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gittiği söyleyen Peker, "İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor." demişti. 

 
TIKLAYIN - Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi"
 
TIKLAYIN - Sezgin Baran Korkmaz "Siz kaçtınız mı?" sorusuna "Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki niye kaçayım?" demiş
 
 
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