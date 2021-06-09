Sedat Peker: Sezgin Baran Korkmaz, 'Süslü Sülü'yle görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım

Süleyman Soylu'nun kara para aklama operasyonu öncesinde görüştüğü ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bu görüşmenin hemen ardından yurt dışına çıktığına ilişkin iddiasını yineledi. Peker, "Korkmaz 'Süslü Sülü' ile görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım" dedi. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı'nun kara para aklama operasyonu öncesinde görüştüğü ve'ın bu görüşmenin hemen ardından yurt dışına çıktığına ilişkin iddiasını yineledi. Peker, "Korkmaz 'Süslü Sülü' ile görüşüp yurt dışına çıkmadıysa kafama sıkacağım" dedi. Peker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"BEN SEDAT PEKER,BENİM İÇİN SÖZ NAMUS. SEZGİN BARAN KORKMAZ RESUL HOR TARAFINDAN ARANIP süslü sülüyle GÖRÜŞMESİ İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRILMADIYSA,AYIN 4’ÜNDE süslü sülüyle GÖRÜŞÜP,AYIN 5’İNDE YURTDIŞINA ÇIKMADIYSA BAHİSİ ARTIRIYORUM,TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KAFAMA SIKACAĞIM"

Peker: HTS kayıtlarını da bakanlıktaki kameraları da silseler elimde video var

Sedat Peker, bir paylaşım daha yaparak elinde Korkmaz ile Soylu görüşmesine dair video olduğunu iddia etti. Peker "Kıymetli dostlarım gönlünüz rahat olsun, üzülmeyin. Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler hts kayıtları var. Onlarla da oynasalar, elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlıksın sülü, Yüce Divanlık." dedi.

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