"Sezer, 'Baykal cenazeme bile alınmayacak' demişti"

İnternet sitesi Arkagüverte'den Burak Ersemiz, Türkiye'nin 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, "Deniz Baykal’dan önce ölürsem kendisini ne camiye ne de mezarlığa alacaklar" dediğini ileri sürdü.

Ersemiz’in aktardığına göre Sezer, Baykal için "Cenazemin tek yasaklı kişisi olacak" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın rahatsızlığının ardından Sezer’in Baykal hakkındaki sözlerini hatırladığını ve yazmakta sakınca görmediğini söyleyen Ersemiz, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı’nın bitmesinin ardından zannediyorum iki yıl sonra kendisini ziyaret ettik. Uğur Tutçuoğlu ve Beliz Teoman Ünay ile birlikte kendisini siyaset meydanı programında ağırlamak istiyorduk. 15 dakikalık randevu süremiz 45 dakikaya kadar çıktı, bu süre zarfında birçok şey konuşuldu kendisine söz verdiğimiz için onları çok anlatamayacağım. Ancak Deniz Baykal’ın rahatsızlığı gündeme gelince konuşma içinden bir kısmı hatırladım ve bununla ilgili herhangi bir sözüm olmadığından yazmakta bir sakınca bulmuyorum. Dedim ya birçok şey konuşuldu, tabii ki Deniz Baykal da konuşuldu, aynen Ahmet Necdet Sezer’in ağzından aktarıyorum;

Hemen hemen her hafta beni arıyor özel kalemim olumsuz yanıt veriyor ve kendisiyle konuşmuyorum. Size şunu da söyleyeyim koruma amirlerime süreklilik arz eden bir talimatım var, eğer ben ondan önce ölürsem, kendisini ne camiye ne de mezarlığa alacaklar, cenazemin tek yasaklı kişisi olacak.”