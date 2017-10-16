Deniz Baykal yoğun bakımda

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan son açıklamada, Baykal'ın bilincinin açık olduğu, konuşabildiği ve kol-bacağındaki güçsüzlüğün azaldığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'a zatürre ve damar tıkanıklığı teşhisi koyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bir damarında pıhtılaşma vardı. Pıhtıyı çıkardılar, oraya bir stent uyguladılar. Şu anda damar açık, kan akışı normal. İlaç tedavisi uygulanıyor."

Hastanede müdahalede bulunan doktor ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Baykal'ın boğulma hissiyle ve öksürerek uyandığı ve bunun büyük bir şans olduğu" söylendi. Açıklamada, "Deniz bey öksürükle uyandığı sırada, o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Tabi o büyük bir şans. Uyanmayabilirdi de" dendi.

Öte yandan, gecenin ilerleyen saatlerinde Baykal’da ufak çaplı kanama tespit edildi. Bunun üzerine Baykal tomografiye alındı. Sabaha kadar gözlenmesi kararlaştırılan Baykal’ın yeniden ameliyata alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Ankara Üniversitesi Rektörü, "Bizim için önemli risklerden biri de kanama riskidir ama ben sanıyorum ki Deniz Bey’in güçlü bünyesi bunların üstesinden gelecektir" demişti. Asıl sonuçların 48 hatta 72 saat içerisinde ortaya konulacağı söylenmişti.

Kılıçdaroğlu: Kendisiyle görüştüm, bilinci açık

Baykal'ı hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Baykal'ın bilincinin açık olduğunu ve kendisi ile konuştuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Değerli basın mensupları, sabaha karşı kendisi şoförüne telefon ederek uyarıyor, önce özel hastaneye arkasından buraya geliyor. Hastanedeki tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Herkes yoğun çaba sarfediyor. Kendisi ile az önce görüştüm. Konuşuyor. Önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Bütün hekim arkadaşlara yürekten teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşım merak etmesin, Deniz bey sağlıklı, konuşuyor. Sol ayağında ve kolunda tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte, hekimler uyardığı zaman sol ayağını oynatıyor.

Sayın Başbakan erken saatlerde aradı. Hem bilgi aldı hem geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Baykal'ın ailesi ile de görüştük. Sağlık açısından sorunun büyük ölçüde aşılması onları da mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ailesine iyi dileklerini iletmiş. Deniz Bey bir duayendir. Hem Türk siyaseti için hem dünya siyaseti için bilinen biridir."

Bakan Çavuşoğlu: Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutluluk duyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Baykal'ı ziyaret için hastaneye gitti. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten biz de mutluluk duyduk. Kendisini göremedik, böyle bir durumda kendisini ziyaret etmemekte fayda var" dedi.

"48 saat sonra yoğun bakımdan çıkacak, sizler de göreceksiniz"

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, "Sabaha karşı 05.00 sıralarında kendisini kötü hisseden önceki Genel başkanımız Deniz Baykal, önce özel bir hastaneye, sonra İbni Sina Hastanesine sevk edildi. Yapılan anjiyo girişiminde beynin orta sağ damarındaki pıhtı tamamen temizlendi. Şu anda beyin kan akımı tamamen sağlandı. Anjiyo sonrasında uyandırıldı ve yoğun bakımda. Genel Başkanımızın durumu iyidir. Bu operasyonu bende izledim baştan sona. Bilinci açık, konuşmasında problem yok. Önümüzdeki 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktıktan sonra sizler de göreceksiniz" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü: Geç olsaydı önemli sıkıntılar çıkabilirdi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı açıklamada, "Sayın Baykal, sabaha karşı hastanemize gönderildi. Beyine giden bir damarda tıkanma söz konusuydu. Derhal ekipler müdahale ettiler. Pıhtıyı çıkardılar ve oraya bir stent uyguladılar. Kan azalan bölgeye kan gitmeye başladı. Şu anda damar açık, kan akışı normal. İlaç tedavisi uygulanıyor. Kendisinin şu anda da bilinci açık. Geç olsaydı önemli sıkıntılar çıkabilirdi. Biz umutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Başbakanımız da yakından takip ediyorlar. Telefonla aradılar." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl: İşlem bitmek üzere

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bingöl, anjiyo ile damardaki pıhtının büyük ölçüde açıldığını söyledi. Bingöl, "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere, oradan da yoğun bakıma alıp ilaçla takip edecekler" dedi. Habertürk TV'ye konuşan eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, "Gribal enfeksiyon oluştu. Hastanede tedavisi devam ediyor, korkulacak bir durum yok. Doktorlarla irtibat olmadı. İlk gelen bilgi, tedavisine başlandı. Korkulacak bir şey yok. Damarın birinde bir pıhtı tespit edildi. O da ilaç ile eritiliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, Deniz Baykal'ın doktorunu aradı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal´ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş´i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal´ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş´ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi.

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na telefon

Başbakan Binali Yıldırım, solunum yolları enfeksiyonu ve damar tıkanıklığı nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınan Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Başbakan Yıldırım daha sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eşi havalimanına hareket etti

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, eşinin hastaneye kaldırılması üzerine Ankara'ya gitmek için Antalya'daki evinden havalimanına hareket etti. Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki konutundan 2 yakınıyla birlikte çıkan Olcay Baykal, soruları yanıtsız bıraktı. Baykal'ın yakınları çok acil Ankara'ya gideceklerini söylediler.

Oğlu ve kızı hastaneye koştu

CHP'li eski vekil Tuncay Ercenk, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiği Baykal'ın, oğlu Ataç Baykal'ın hemen hastaneye gittiğini belirterek Antalya'da oturan kızı Aslı Baykal'ın da haberi alır almaz Ankara'ya, babasının yanına gittiğini söyledi. Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın ise Antalya'daki evinden durumu takip ettiğini belirten Ercenk, "Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre, üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.

"Güç kaybında geriye dönüş görülüyor, ayağı oldukça toparladı"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ile birlikte Baykal’a müdahalede bulunan doktorlar Deniz Baykal’ın son durumu hakkında konuştu. Prof. İbiş, "Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ben de kendisini gördüm, kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında. Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak" dedi.

Prof. Dr. İbiş'in açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir boğulma hissiyle uyanıyor. Danışmanını arıyor. Bu önemli, danışmanını arayabiliyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 6:30’ta özel bir hastaneye naklediliyor. Orada hemen MR’ı çekiliyor. MR’daki bulgular ve Deniz beyin sol tarafındaki güçsüzlük, güç azalması sebebiyle hastanemize acil müdahale için intikal ettiriliyor.



Arkadaşlarımız bu süreç içerisinde toparlanıyor, hazırlanıyor. Ve 08:00’de anjiyo ünitemize alınıyor. Beyne giden ana damarlardan birindeki tıkanıklığı yapan pıhtıyı çıkartmak için müdahale ediliyor.

"48 saat yoğun bakımda takibi olacak"

Beyne kan akımı normale dönüyor. Ondan sonraki süreçte ise, derhal ilaç tedavileri başlanıyor. Yoğun bakıma hastamız tekrar alınıyor, tedavisi devam ediyor. Ben de kendisiyle konuştum, bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında, güç kaybında da geri dönüş görülüyor. Tahmin ediyorum ki 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavisi yapılacak.

Tabii Deniz Bey, bizim öğrencimiz Ankara hukuk mezunu, 1959’da mezun oldu. Yine Mülkiye’de de doktorasını tamamladı. Ülke için önemli, biz bunun farkındayız. Herkese yapılıyor ama sizlerle beraber bu ihtimamı, süreci paylaşma ihtiyacını hissettik. Elbette duamız bundan sonraki süreç içerisinde hızla sağlığına, eski durumuna kavuşması olacaktır diye ifade etmek istiyorum.

Doktor Kıvılcım: Mehmet hocamızın yoğun çabasıyla hızlı bir şekilde hastanemize getirildi. Saat 9’da damarı tamamen açılmıştı. Pıhtıyı çıkarttık, stentle tedavi ettik. Takiplere devam edeceğiz. Şu an medikal takiple tedaviye devam edeceğiz. Bacağı iyi düzeldi, çok hafif kolunda güçsüzlüğü var. Yoğun bakım ekibiyle beraber takip devam edecek.

Doktor Canan Işıkay: Deniz beyin son durumu geldiği duruma göre daha iyi. Kolu ve bacağındaki güçsüzlük oldukça düzeldi. Bizimle gayet güzel sohbet etti. Nerede olduğunu, başına neler geldiğini bilgileri kendisinden aldık. Hemen gelir gelmez damarın açılması seyrini olumlu etkileyecektir. Bundan sonra yoğun takip gerekiyor. özellikle ilk birkaç gün. Yakın takipte tutacağız, ondan sonraki asıl seyrini göreceğiz.

Soru - Cevap

Bundan sonra nelere dikkat etmeli?

Tüm ani olaylarda ne kadar erken müdahale ederseniz o kadar iyi sonuç alabiliyorsunuz. Deniz bey öksürükle uyandığı sırada, o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Tabi o büyük bir şans. Uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli, ilk Mehmet hocamıza ulaşmaları, buraya ulaşmaları… Hepsi önemli. En önemli şey ilk 6 saattir. Bu olay ilk 6 saat geçmeden ilk müdahaleler yapıldı.

Elbette ki iyileşme sürecinden sonra bana göre eski enerjisine, aktivitesine kavuşacaktır. Beyin fonksiyonlarında herhangi bir şey yok. Çok rahat iletişim kuruyor, konuşuyor. Bundan sonraki süreçte bir akciğere, aspirasyon dediğimiz bir tükürük kaçması oldu. Ona karşı da tedaviye başlandı. Her şey yolunda giderse inşallah görevinin başına tekrar dönecektir diye düşünüyorum.

Sadece beyin damarıyla alakalı bir durum mu?

Deniz bey, olay geliştikten sonra beyin içindeki basın artışından ötürü kusma olmuş. Akciğerlerine kusmuk kaçtığı için uyanmış. Önceden farklı bir şey yok.

Hastanede ne kadar kalmasını ön görüyorsunuz?

Bu süreç çok önemli. Buradaki bulgular onun ne kadar kalacağını belirleyecek. Onu şimdilik konuşmak erken. İlk 48 saati, hele ki ilk 24 saati yakından takip etmek lazım.