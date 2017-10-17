Deniz Baykal'ın doktoru: Hayati tehlikesi var, bazı olumsuzluklar yaşıyoruz

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal beyninde oluşan basınç nedeniyle 3. kez ameliyat edildi. Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Kendisine solunum desteği sağlanıyor. Gelinen tabloda bazı olumsuzluklar yaşıyoruz. Zaman zaman tomografik görüntüleri alınıyor. Kanama ve ödem en üst düzeyde seyrediyor. Şu anda bilinci kapalı halde" ifadelerini kullandı. Bu arada Baykal’ın kafatasından yaklaşık 12 santimlik bir bölümün de ödemin baskı yapmamasına yönelik çıkarıldığı öğrenildi.

Doktorundan açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ameliyatının ardından Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. 48-72 saat kavramının önemini bir kez daha hatırlatan Erkan İbiş, “Çünkü beyinle ilgili hastalıklarla 48-72 saatte bazı komplikasyonların olabileceğini söylemiştik. Kafa içi basıncı artması nedeniyle ani gelişen bir durum. Arkadaşların bunu saptaması ve bunun da beyinde bir hasara, sağlam dokularda başka sorunlara yol açmaması için derhal müdahale ettiler. Ameliyatı yaparak o basınca bağlı yeni hasar oluşma riskini ortadan kaldırdılar. Elbette bu rahatlık beyin ödeminin olumsuz etkisini ortadan kaldırdı. Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat” diye konuştu.

"Hematom temizlendi"

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ameliyat sonrası cilt altında kanama, hematom olduğunu belirten Baydar, söz konusu hematomun beyne baskı yapmaması amacıyla temizlendiğini bildirdi.

Baykal'ın uyutulmaya devam edildiğini aktaran Baydar, "Hematom boşaltılmasından sonra yapılan kontrol tomografisinde bugüne kadar yapılan tüm işlemlerden sonra beynin en rahat pozisyonda olduğunu gördük. İnşallah başka bir komplikasyon olmadığı takdirde bu şekilde devam edecek" bilgisini paylaştı.

Açılan bölgenin kanlanmasını korumak istediklerini belirten Baydar, kan sulandırıcının da kanamayı artırdığını ifade etti. Baydar, hem ameliyat sonrası cilt kanamasının olmaması hem de konulan stentin çalışması için gayret sarf edildiğini kaydetti. Yapılan müdahalenin üçüncü bir cerrahi operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Baydar, şu yanıtı verdi:

"Operasyon olarak adlandırmayalım, operasyon yapıldı ancak bu cilt altına olan kanama beyne basınç yapmaması için, enfeksiyon koşullarının olmadığı ortam, steril ortam ameliyathane ortamıdır. Orada temizlenerek, ameliyat şartlarında yapıldı. Cilt altındaki hematom temizlenmiş oldu."

Baydar, Baykal'ın bilgisayarlı tomografi ile takip edilmeye devam edildiğini de sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ''Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber."

Bahçeli'den geçmiş olsun mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi süren Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli yayımladığı mesajda, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’a, ailesine ve CHP mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Özgür Özel: 'Sağlığı kötü gittiği' iddiaları asılsız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." dedi.



Özel, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Baykal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı.

"Deniz Bey'i takip eden doktor şu açıklamada bulundu, 'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah planlanan tomografi çekilecek, Deniz Bey'in sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi' dedi."



Sosyal medyada paylaşılanların infial yarattığını vurgulayan Özel, bu paylaşımların Baykal'ın sevenlerini ve Türkiye'yi tedirgin ettiğini söyledi.



Baykal'ın sağlık durumunun değişmediğini, durumun ciddi olduğunu ancak kötüye gidiş olmadığını bildiren Özel, "Biz bu geceyi Sayın Genel Başkan'ın güçlenerek, sağlığına yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." diye konuştu.