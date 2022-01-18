Sezen Aksu'ya eski eşi Ahmet Utlu'dan destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak
Sezen Aksu, bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle hedef alınıyor
18 Ocak 2022 15:52
Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'nun bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle tepki görmesi ve hedef alınmasının ardından eski eşi gazeteci, fotoğrafçı Ahmet Utlu'dan destek geldi.
'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri tartışma yaratan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.
Instagram hesabından Sezen Aksu'ya destek mesajı yayımlayan eski eşi Ahmet Utlu, "Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak" dedi.
Utlu, "Sezen Aksu sadece kalbi ile yaşar. Başkasının koyacağı kuralı tanımaz. Saldırıların, karalama gayretlerinin en ufak bir faydası yok. Söyleyeceğini söylemeye devam edecek. Yazdığı binlerce şiiri hepimiz biliyoruz" ifadesini kullandı.
"Ortalamanın altında bir zeka"
Utlu ayrıca "Bunların arasından sadece birini çekip almak ve buradaki ironiyi bile bile bundan siyaset çıkarmaya kalkmak ülkenin neşesine, hüznüne, sevincine ihanettir, cehalettir, ortalamanın altı bir zekanın kanıtıdır" ifadelerini de kullandı.