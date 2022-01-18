Sezen Aksu'ya eski eşi Ahmet Utlu'dan destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak

"Ortalamanın altında bir zeka"

Utlu ayrıca "Bunların arasından sadece birini çekip almak ve buradaki ironiyi bile bile bundan siyaset çıkarmaya kalkmak ülkenin neşesine, hüznüne, sevincine ihanettir, cehalettir, ortalamanın altı bir zekanın kanıtıdır" ifadelerini de kullandı.