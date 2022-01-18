İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek: Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir, kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz
Sezen Aksu, yeni şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterilmişti
18 Ocak 2022 12:32
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısının inmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’ya destek verdi.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadesini kullandı.
İmamoğlu paylaşımında, "#Tarkan #SezenAksu #MustafaSandal" etiketlerini kullanarak şarkıcı Tarkan ve Mustafa Sandal'a da destek verdi.