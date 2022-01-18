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Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

"Sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir"

18 Ocak 2022 11:38

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, şarkısında geçen sözler nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'yu hedef aldı. 

Bahçeli,  "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Yeni Şafak gazetesi ve sosyal medyada hedef gösterilen Aksu'ya ilişkin olarak,   "Bildiğiniz üzere temiz bir imanın, parlak bir düşüncenin önündeki en büyük engel cehaletin güçlü ve aktif olmasıdır. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ile Hz.Havva’ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Aklın, ahlakın, bilimin ve inancımızın öncüleri olarak gördüğümüz birçok milli ve manevi şahsiyet cehaletin linçine uğramıştır. Bununla birlikte yüce dinimiz pek çok bühtana, pek çok yalan ve saptırmaya maruz kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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